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桃園展演場館加強防疫 「參與活動須全程戴口罩」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府藝文設施管理中心轄下場館替入館者量額溫。圖／桃園藝文設施管理中心提供
桃園市政府藝文設施管理中心轄下場館替入館者量額溫。圖／桃園藝文設施管理中心提供

新冠肺炎疫情增溫，藝文活動群聚欣賞演出備受關注，桃園市政府藝文設施管理中心今天指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫作業與文化部日前公布藝文場館防疫因應原則，桃園場館防疫公告「再升級」，規定參加活動須全程戴口罩、非售票演出座位為梅花或間隔座位等、看展距離應逾1公尺，另3至4月部分活動演出延期及取消辦理。

桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館、A8藝文中心等所屬館舍自2月起即加強防疫措施，除設置防疫公告、加強手部消毒、服務人員自我先行檢測，同時全程攜帶口罩，並於入口處測量入場民眾額溫，增加館舍清潔範圍及消毒頻率，嚴格防疫管制。

桃園藝文設施管理中心也在官網貼出最新公告，4點要求分別為進入館舍人員手部酒精消毒及測量體溫，凡額溫高於37.5度者，勿再入館趕緊就醫；參加活動需要全程配戴口罩；非售票形式演出，入座採梅花座或間隔座位，保持適當距離；參觀展覽，參與者建議保持1公尺以上距離，若有發燒或咳嗽等身體不適，館舍將協助撥打防疫專線。

至於轄下各館舍的自辦活動、民間及其他單位演出進行評估商議，配合防疫調整形式、延期或取消辦理，經與辦理單位及演出團隊討論商議，3至4月部分活動演出延期及取消辦理。

桃園藝文設施管理中心指出，目前桃園展演中心展演廳內部進行整修，7月份才重新開放，而展場13日至30日「海峽兩岸于右任碑草書大獎賽暨書法名家邀請展」取消。

中壢藝術館3至4月多檔活動異動，包含原訂3月將跨海來台演出的「日本飛行船劇團」、「宋允鵬2020鋼琴獨奏會」、4月份「狂美交響管樂團」親子音樂劇場《幻想曲2020》取消，而「春之聲管弦樂團」《遇見布拉姆斯》音樂會、「桃園交響管樂團」的20周年系列音樂會將延期辦理；桃園光影文化館3至4月份5檔親子活動取消。

此外，中心自辦「桃漾天籟歌唱大賽」、「繁星遷徙之境」特展、「2020桃園合唱藝術節」等相關活動、工作坊等皆暫停或延後辦理，針對維持辦理演出的主辦單位及演出團隊，將遵循文化部公告之6項風險評估指標辦理，要求主辦單位檢視是否有國際邀演者來自旅遊警示區、旅遊史與個人健康情形填報供參，另執行演出活動時，調整觀眾座位間距，進出動線與人流疏通的應變計畫，並備有觀眾追蹤列冊管理辦法。

桃園市政府藝文設施管理中心今天指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫作業與文化部日前公布藝文場館防疫因應原則，桃園場館防疫公告「再升級」，規定參加活動須全程戴口罩、非售票演出座位為梅花或間隔座位等、看展距離應逾1公尺等。圖／取自桃園藝文設施管理中心官網
桃園市政府藝文設施管理中心今天指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫作業與文化部日前公布藝文場館防疫因應原則，桃園場館防疫公告「再升級」，規定參加活動須全程戴口罩、非售票演出座位為梅花或間隔座位等、看展距離應逾1公尺等。圖／取自桃園藝文設施管理中心官網

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