校園周邊黃線 苗栗縣議員曾玟學促彈性開放

校園周邊黃線更彈性開放運用。苗栗縣議員曾玟學接獲民眾反映，后庄國小校門口兩側繪製紅、黃線，平日讓家長們接送學童上下學，但沒有上課的假日、晚間，希望能讓黃線更彈性運用，他日前邀請相關單位到場會勘，紅黃線配置不動，會在校門口兩側黃線設立告示牌，讓黃線開放在例假日、放學後時段停車，讓周邊居民使用上更方便，也不影響家長接送學童。

縣議員、后庄國小家長會長黎煥強說，校門口黃線開放時段停車，方便附近居民，但也希望居民能與學校互相配合，最重要讓學童們平安上下學。

苗栗縣頭份市後庄地區，人口多，曾玟學說，頭份市後庄地區住了非常多人口，后庄國小周邊的文化街都是設置白線，后庄國小校門口前設置紅、黃線，也是在校門口讓家長們接送小朋友的合理配置。

曾玟學說，由於接到民眾反映，希望能讓黃線區段讓彈性運用，因此他邀請相關單位到現場會勘，議員黎煥強也是后庄國小家長會長、頭份市公所、警方與校方，現場會勘後達成協議，學校持開放態度，黃線區，開放晚上 6點到早上7點、與假日開放使用，有更彈性運用。

曾玟學說，其實許多學校家長接送區也會設置相關告示牌，對時段上使用進行看彈性調整，像是頭份市蟠桃國小，校門口前的紅線區就有設置告示牌，上放學時間開放停車，標註可停車的時段，方便家長接送學童。