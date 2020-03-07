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校園周邊黃線 苗栗縣議員曾玟學促彈性開放

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣頭份后庄國小校門口前黃線，將開放放學後與假日時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
苗栗縣頭份后庄國小校門口前黃線，將開放放學後與假日時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供

校園周邊黃線更彈性開放運用。苗栗縣議員曾玟學接獲民眾反映，后庄國小校門口兩側繪製紅、黃線，平日讓家長們接送學童上下學，但沒有上課的假日、晚間，希望能讓黃線更彈性運用，他日前邀請相關單位到場會勘，紅黃線配置不動，會在校門口兩側黃線設立告示牌，讓黃線開放在例假日、放學後時段停車，讓周邊居民使用上更方便，也不影響家長接送學童。

縣議員、后庄國小家長會長黎煥強說，校門口黃線開放時段停車，方便附近居民，但也希望居民能與學校互相配合，最重要讓學童們平安上下學。 

苗栗縣頭份市後庄地區，人口多，曾玟學說，頭份市後庄地區住了非常多人口，后庄國小周邊的文化街都是設置白線，后庄國小校門口前設置紅、黃線，也是在校門口讓家長們接送小朋友的合理配置。

曾玟學說，由於接到民眾反映，希望能讓黃線區段讓彈性運用，因此他邀請相關單位到現場會勘，議員黎煥強也是后庄國小家長會長、頭份市公所、警方與校方，現場會勘後達成協議，學校持開放態度，黃線區，開放晚上 6點到早上7點、與假日開放使用，有更彈性運用。

曾玟學說，其實許多學校家長接送區也會設置相關告示牌，對時段上使用進行看彈性調整，像是頭份市蟠桃國小，校門口前的紅線區就有設置告示牌，上放學時間開放停車，標註可停車的時段，方便家長接送學童。

曾玟學指出，會勘結果，紅黃線配置不會更動，僅會在校門口兩側黃線前立上告示牌，預計內容會是「0700-1800為一般黃線，1800-0700開放可停車，例假日則為全日可停車」，以實際告示牌內容為主，希望讓周邊居民使用方便，也不影響家長接送學童。

苗栗縣頭份后庄國小校門口前黃線，將開放放學後與假日時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
苗栗縣頭份后庄國小校門口前黃線，將開放放學後與假日時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
苗栗縣議員曾玟學邀請相關單位到會勘，會勘達成共識，后庄國小校門口前黃線，將開放假日與放學後時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
苗栗縣議員曾玟學邀請相關單位到會勘，會勘達成共識，后庄國小校門口前黃線，將開放假日與放學後時段停車。圖／苗栗縣議員曾玟學提供

曾玟學 苗栗縣

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