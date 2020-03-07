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Rail Bike星光票爭取提前4月開賣 迎接賞桐賞螢季

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照

苗栗縣舊山線鐵道自行車Rail Bike去年7月正式營運後，縣府統計搭乘率超過八成，假日更是一票難求，縣府文化觀光局為方便遊客彈性規畫行程，已核定業者今年可提前從5月開始增開星光票班次；業者目前計畫再爭取提前至4月，此外也爭取開放3至6歲兒童搭乘，近期縣府將審核，讓親子及遊客可在桐花祭賞螢季充分安排行程。

苗栗縣文化觀光局指出，鐵道自行車前年8月試營運、去年7月起正式營運都深受遊客喜好，去年暑期業者增開「第5班次」星光票，今年縣府核定提前至5月1日至9月15日，現有A、B、C路線都增開1班次，搭配桐花季及賞螢時節，歡迎遊客盡情悠遊舊山線，探索苗栗慢城及經典小鎮。

加開的星光列車勝興站A段第5班次傍晚5點30發車、6點50分返程到站；龍騰站B段5點50分發車、7點15分到站；龍騰站C段5點30分發車、7點到站；營運廠商修改訂票系統後，民眾即日起即可網路訂票。

委外營運業者游志勇表示，今年因疫情衝擊，Rail Bike也一度受影響，3、4月約有一半遊覽車團客退票，另有約四成保留，公司將保留、現場購票都釋出，上個月搭乘情況還有近八成，一些散客網路訂票也開始回流，近來六、日的遊客仍呈現熱潮，以駕車遊客居多，且許多旅客未戴口罩，對戶外旅遊活動較有信心，各班列車工作人員也充分消毒後才發車

他表示，配合桐花祭、賞螢活動，他們已向縣府提報計畫，將爭取星光票班次再提前至4月1日起行駛，初期會以六、日行駛「試水溫」，此外Rail Bike原本限7歲以上才能搭乘，目前也規畫設置安全座椅，開放3到6歲兒童搭乘，縣府社會處近日將勘察評估，通過後讓親子同行更方便。

游志勇說，搭乘星光票班次與日間班次不同，包括隧道及途中景點、車站都增加夜間亮化，讓遊客可有不同感受，公司也正與鄰近的西湖渡假村洽商賞桐、賞螢促銷方案。

舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
舊山線鐵道自行車Rail Bike營運以來，一直深受遊客歡迎。報系資料照
RAIL BIKE舊山線鐵道自行車去年暑期首度開放星光票班次，今年縣府核定提前至5月1日起開放。圖／祺峰公司提供
RAIL BIKE舊山線鐵道自行車去年暑期首度開放星光票班次，今年縣府核定提前至5月1日起開放。圖／祺峰公司提供

桐花祭 賞螢 列車

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