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苗栗產業發起好吃好玩好有趣 力抗疫情將推出第二波

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣政府工商發展處串連起苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，每月6日舉辦直播抽獎活動，也行銷業者特色產品。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工商發展處串連起苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，每月6日舉辦直播抽獎活動，也行銷業者特色產品。記者劉星君／攝影

活絡、行銷苗栗地方產業，苗栗縣政府工商發展處串連起苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，每月6日舉辦直播抽獎活動，共發出1萬3500張摸彩券，累積營業額達到675萬元，送出超過150份獎品；業者們力抗新冠肺炎疫情，研擬將推出第二波產業好吃好玩好有趣，有19家業者參與。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣府在去年11月推出苗栗產業好吃好玩好有趣聯合行銷，業者們自主發起，縣府扮演協調平台角色，第一波有13家業者參與，民眾只要到參與業者店家消費滿500元，就贈送一張抽獎券，且在每月6日舉辦抽獎直播活動

活動為期4個月，每次抽獎直播地點選在參與店家舉行，也串連產業。昨在立康健康養生觀光工廠舉辦第一波最後一次抽獎。工商發展處長黃智群說，4個月活動期間，發出1萬3500張摸彩券，累計營業額達到675萬元，送出超過150份獎品。

民眾獲得抽獎獎品後須到提供獎項店家領取獎品，讓消費者認識不同店家，第一波參與的店家位在大湖的巧克力雲莊經理胡凱閎說，提供的獎品，有1半以上都被領取，消費者來領獎時，大都規畫一整天周邊行程。

受到新冠肺炎疫情影響，觀光工廠業者指出，平常大都是是團客居多，現在遊覽車不開，團客量掉七八成，拓展散客市場，取消團數幾乎是以「季」為單位，預估疫情影響到5月。

也有業者逆勢成長，黃智群說，鄉村型業者經營微型產業，都會型遊客到苗栗比較空曠、戶外地方受到遊客青睞，也有經營客家服飾業者，因應這次疫情，改變模式，推出口罩套，提供給消費者更多選擇。

「苗栗產業好吃好玩好有趣」趁第一波活動剛結束，業者們研擬規畫推出第二波，參與店家由原本13家增加到19家，昨抽獎活動結束後，業者們討論第二波活動規畫方向。

立康健康養生觀光工廠行銷企劃部經理李明熾提出，可以製作相關摺頁，介紹參與店家，串起商店特色、小旅行；巧克力雲莊經理胡凱閎說，可以加強臉書粉絲專頁經營，直播抽獎摸彩時，增加跟網友互動性等。

苗栗產業好吃、好玩、好有趣聯合行銷活動，第一波雖結束，工商發展處長黃智群（中，站者）說，業者研擬將推出第二波產業好吃好玩好有趣，有19家業者參與。記者劉星君／攝影
苗栗產業好吃、好玩、好有趣聯合行銷活動，第一波雖結束，工商發展處長黃智群（中，站者）說，業者研擬將推出第二波產業好吃好玩好有趣，有19家業者參與。記者劉星君／攝影
活絡、行銷苗栗地方產業，苗栗縣政府工商發展處串連苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，每月6日舉辦直播抽獎活動，共發出1萬3500張摸彩券，累積營業額達到675萬元，送出超過150份獎品。記者劉星君／攝影
活絡、行銷苗栗地方產業，苗栗縣政府工商發展處串連苗栗在地業者推出「苗栗產業好吃、好玩、好有趣」聯合行銷，推出4個月來，每月6日舉辦直播抽獎活動，共發出1萬3500張摸彩券，累積營業額達到675萬元，送出超過150份獎品。記者劉星君／攝影

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