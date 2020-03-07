快訊

埃及群聚感染源頭是台灣人？陳時中批太草率：領隊最早發病

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市辦全國首場醫院社區防疫演練 陳時中對防疫有信心

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影

因應新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院，進行全國首場地方政府聯合應變醫院與社區的防疫演練，中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中與市長林智堅參與，演練以出現確診病例為情境，針對應變醫院清空處置、通訊診療、輕症採檢、戶外篩檢、戶外疫病門診與社區防疫宣導，林智堅說，超前部署希望守護竹竹苗158萬民眾健康，也提供各縣市防疫參考。

陳時中說，林智堅領導下充分展現防疫態度與決心，基層單位都動起來，防疫合作才會成功，要水平整合、垂直合作，中央無法做所有的事，執行面要靠地方，地方則靠民心，對地方政府的向心力，代表整合會不會成功，看完演練他非常高興，對社區防疫有信心，市民有信心，防疫就會成功。

今天演練包含模擬竹市發生確診病例，台大新竹分院進行緊急應變清院處置作業流程；國泰新竹分院負責居家隔離案例通訊診療項目；國軍新竹醫院進行社區監測通報及採檢項目。

陳時中等人隨後前往醫院1樓戶外帳篷區視察新竹馬偕醫院演練的戶外疫病門診及戶外篩檢區，最後由民政處、衛生局向里長宣導社區防疫演練，傳遞正確防疫資訊避免造成基層恐慌。

陳時中肯定新竹市政府對防疫的投入及防範疫情所做的努力，他強調，面對未知疫情來襲，中央與地方需齊心協力，共同面對這場戰役，團結一心對抗病毒，全面圍堵新冠肺炎疫情確保民眾的生命安全。

林智堅說，感謝5大醫院與市府組成堅實的防疫作戰聯盟，確保竹市醫療服務量能，此次率全國之先，預先啟動對抗社區感染的大規模演練，超前整備，減少疫情可能的衝擊，全力守護竹竹苗158萬人民的健康。

新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅（右起）、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅（右起）、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅（左起）、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影
新竹市政府邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院進行防疫演練，新竹市長林智堅（左起）、衛福部長陳時中視察演練情形。記者黃瑞典／攝影

新竹 疫情 林智堅 陳時中 新冠肺炎

延伸閱讀

陳時中：鑽石公主號同胞都很安全 可能已有抗體

埃及指台女傳染遊船12人 陳時中：領隊最早發病

鑽石公主19人可返家 陳時中到場還切蛋糕幫人員慶生

NSO部分團員兼音樂老師 陳時中：不要到校上課

相關新聞

竹市辦全國首場醫院社區防疫演練 陳時中對防疫有信心

因應新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院，進行全國首場地方政府聯合應變醫院與社區的防疫演練...

不只櫻花可以追 竹縣黃花、粉色風鈴木盛開

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾都避免出入密閉的公共場所，選擇到戶外踏青，228連假期間，新竹縣內各賞櫻景點更吸引大批人潮...

注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫期間為避免醫院內群聚感染，新竹市5間急救責任醫院，3月9日起禁止探病，陪病採實名制措施；新竹縣...

投訴／西湖鄉設機車待轉區 民怨有必要嗎？

苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路路口新設機車兩段式左轉待轉區，林姓讀者向聯合報系投訴指鄉內人口稀少，畫設待轉區是擾民之舉，已引起鄉民反彈；但也有居民認為有待轉區較安全。

叫外送遭拒？桃醫新屋分院：店家人手不足

新冠肺炎延燒，醫護人員叫外送遭拒頻傳，衛福部桃園醫院新屋分院1名女性物理治療師在臉書社團PO文抱怨，近日為了疫情忙碌奔波，負擔疲憊的工作及家人擔心的反對聲浪，叫飲料、便當外送卻遭拒絕，即使約在醫院外空曠處也被拒絕，令她好心酸。

竹市大眾運輸、YouBike 加強消毒

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹市政府交通處針對人流往來的3大交通運輸場所及工具全面消毒防疫，市長林智堅表示，市區客運站及新竹轉運站、80輛市區公車、公路及國道客運、17處公有停車場及全市49處YouBike站1125輛自行車每日固定消毒，希望市民在疫情期間安心搭乘使用。

桃園捷運綠線施工 車道將縮減

桃園捷運綠線興建工程今起至年底進行G10至G12站藝文特區連續壁施工，工區以交通繁忙的桃園區中正路、蘆竹區中正北路為主，車道縮減勢必影響交通，市府提醒民眾注意交通指引，最好提前改道，至於綠線範圍內的桃園車站舊站體軌道挖出疑似日治文物，市府強調會謹慎處理。

銅鑼鄉長解職生效 造橋前鄉長黃純德將代理

苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷當選無效案二審定讞，縣府昨天接獲判決，今天決定由造橋鄉前鄉長黃純德代理銅鑼鄉長，交接典禮預定9日上午...

影／謝氏陳留堂修復工程啟動 未來將設「客家語言巢」

苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，預計15個月後完工，謝氏宗親提供10年時間供縣府活化運用，未...

桃市女警婦女節獲贈玫瑰、面膜 八德分局加碼送巧克力

3月8日是國際婦女節，桃園市警察局感謝女性同仁辛勞兼顧警政工作與家庭生活，特別準備玫瑰花與面膜給各單位的女性同仁，八德警...

鄭文燦新開推特 關心姐妹市日本宮崎疫情

新冠肺炎肆虐多國，桃園市長鄭文燦日前主動致函給姐妹、友好城市表達關心慰問之意，本月初新開推特（Twitter）的他，得知...

影／台1線、119線路口設待轉區擾民?有人批有人支持

苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，但有讀者向本報投訴指鄉內人口稀少，畫設待轉區根本是...

熱門新聞

繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

北市加強防疫 下周試辦公務員居家辦公

21年首次！為防疫新冠肺炎 宜蘭綠色博覽會今年停辦

銅鑼鄉長解職生效 造橋前鄉長黃純德將代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。