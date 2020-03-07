竹市辦全國首場醫院社區防疫演練 陳時中對防疫有信心

因應新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天邀集5大應變醫院在新竹馬偕紀念醫院，進行全國首場地方政府聯合應變醫院與社區的防疫演練，中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中與市長林智堅參與，演練以出現確診病例為情境，針對應變醫院清空處置、通訊診療、輕症採檢、戶外篩檢、戶外疫病門診與社區防疫宣導，林智堅說，超前部署希望守護竹竹苗158萬民眾健康，也提供各縣市防疫參考。

陳時中說，林智堅領導下充分展現防疫態度與決心，基層單位都動起來，防疫合作才會成功，要水平整合、垂直合作，中央無法做所有的事，執行面要靠地方，地方則靠民心，對地方政府的向心力，代表整合會不會成功，看完演練他非常高興，對社區防疫有信心，市民有信心，防疫就會成功。

今天演練包含模擬竹市發生確診病例，台大新竹分院進行緊急應變清院處置作業流程；國泰新竹分院負責居家隔離案例通訊診療項目；國軍新竹醫院進行社區監測通報及採檢項目。

陳時中等人隨後前往醫院1樓戶外帳篷區視察新竹馬偕醫院演練的戶外疫病門診及戶外篩檢區，最後由民政處、衛生局向里長宣導社區防疫演練，傳遞正確防疫資訊避免造成基層恐慌。

陳時中肯定新竹市政府對防疫的投入及防範疫情所做的努力，他強調，面對未知疫情來襲，中央與地方需齊心協力，共同面對這場戰役，團結一心對抗病毒，全面圍堵新冠肺炎疫情確保民眾的生命安全。