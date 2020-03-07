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不只櫻花可以追 竹縣黃花、粉色風鈴木盛開

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
位於新埔鎮的巨埔里的巨埔農場，一株株高大的風鈴木，黃澄澄一片，走過時有如黃色隧道般，鮮豔的黃色在一片綠意盎然中格外明顯。圖／新竹縣政府提供
位於新埔鎮的巨埔里的巨埔農場，一株株高大的風鈴木，黃澄澄一片，走過時有如黃色隧道般，鮮豔的黃色在一片綠意盎然中格外明顯。圖／新竹縣政府提供

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾都避免出入密閉的公共場所，選擇到戶外踏青，228連假期間，新竹縣內各賞櫻景點更吸引大批人潮，新竹縣政府表示，縣內除了櫻花美景外，縣政府前竹十一公園粉色風鈴木及新埔巨埔農場的黃花風鈴木，也已經繽紛盛開，而新埔鎮南平里農田中無數把用來保護豐水梨的小傘也超吸睛，歡迎民眾周末假日出門走走，欣賞農村風景。

縣長楊文科表示，尖石鄉司馬庫斯、五峰鄉山上人家、雪霸休閒農場、橫山合興愛情車站、關西鎮馬武督探索森林與竹東鎮河濱公園等地的櫻花美景，近來吸引許多民眾上山追花。不過除了櫻花，新竹縣擁有豐富的自然生態景觀，每個時節不同的花輪流盛開，皆有不同特色，值得探訪，也提醒民眾外出時，做好自我健康管理，身體不適請多在家中休息，若須外出請配戴口罩，保護自己也保護他人。

縣府指出，位於新埔鎮的巨埔里的巨埔農場，一株株高大的風鈴木，黃澄澄一片，走過時有如黃色隧道般，鮮豔的黃色在一片綠意盎然中格外明顯。除了黃花風鈴木美景吸引人，新埔鎮南平里高接梨農田中的無數把小傘也超吸睛，透明的小傘保護著7月結果的新埔豐水梨。

由於豐水梨需要人工授粉，卻又怕受到雨水影響授粉效果，於是農民在農田中架起一支一支的透明小傘，達到遮雨不遮陽的目的，可愛的小傘讓綠油油的農田增添了許多趣味，也讓民眾了解到農民的辛勞與栽種的用心。另外，縣政府前竹十一公園的風鈴木已盛開，粉紅色花朵類似櫻花，許多民眾路過總會特別駐足欣賞，或拿起手機、相機拍照合影。

美景地點:

風鈴木：竹北市竹十一公園、新埔鎮巨埔農場、新埔鎮詹家黃金風鈴木。

高接梨農田：新竹縣新埔鎮南平里南平路652巷96號(包含周邊農田，請大家勿動手破壞)

新埔鎮南平里高接梨農田中的無數把小傘也超吸睛，透明的小傘保護著7月結果的新埔豐水梨。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮南平里高接梨農田中的無數把小傘也超吸睛，透明的小傘保護著7月結果的新埔豐水梨。圖／新竹縣政府提供
縣政府前竹十一公園的風鈴木已盛開，粉紅色花朵類似櫻花，許多民眾路過總會特別駐足欣賞，或拿起手機、相機拍照合影。記者陳斯穎／攝影
縣政府前竹十一公園的風鈴木已盛開，粉紅色花朵類似櫻花，許多民眾路過總會特別駐足欣賞，或拿起手機、相機拍照合影。記者陳斯穎／攝影

風鈴木 新竹 櫻花

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