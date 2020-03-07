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注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣中國醫藥大學新竹附設醫院、培靈醫院及東元綜合醫院即日起禁止探病，其餘7家醫院開放探病時間不一。圖／新竹縣政府提供
新竹縣中國醫藥大學新竹附設醫院、培靈醫院及東元綜合醫院即日起禁止探病，其餘7家醫院開放探病時間不一。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫期間為避免醫院內群聚感染，新竹市5間急救責任醫院，3月9日起禁止探病，陪病採實名制措施；新竹縣中國醫藥大學新竹附設醫院、培靈醫院及東元綜合醫院即日起禁止探病，其餘7家醫院開放探病時間不一，縣市政府呼籲盡量改以電話或視訊探病，避免出入醫療場所。

新竹市衛生局表示，已與台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處、南門綜合醫院共5間急救責任醫院達成共識，實施禁止探病措施。

新竹市5間醫院，除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，陪病限1人，採實名登記，包括姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚）。另外，請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院的必要，需配合院方分流機制。

新竹縣衛生局也指出，中醫大新竹附醫、培靈醫院及東元醫院即日起禁止探病，其中培靈醫院謝絕探病至3月15日，東元醫院一般病房禁止探病，中醫大新竹附醫則全面禁止探病。

而北榮新竹、台大竹東、台大生醫、仁慈、大安、新仁、竹信7家醫院，開放探病時間與探病、陪病人數不一，詳細資訊民眾可上新竹縣政府官網查詢https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=951&s=241

縣市政府也呼籲，「科技探病、心意不打烊」，防疫期間如有親友住院，改以電話或視訊探病，減少進出醫院，落實防疫工作。

新竹市5間急救責任醫院，3月9日起禁止探病，陪病採實名制措施。圖／新竹市政府提供
新竹市5間急救責任醫院，3月9日起禁止探病，陪病採實名制措施。圖／新竹市政府提供

新竹 衛生局 台大醫院 新冠肺炎

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