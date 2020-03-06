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智慧漂浮島、打擊惡視力… 翻轉學習的力量

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市西門國小以智慧漂浮島獲得教育部中小學深耕計畫，課程推廣競賽金質獎。圖／台南社大提供
台南市西門國小以智慧漂浮島獲得教育部中小學深耕計畫，課程推廣競賽金質獎。圖／台南社大提供

教育部中小學深耕計畫在呼應12年國教新課綱，培養種子部隊，進而引導老師以素養為導向，結合科技的跨領域課程。從台南西門國小的漂浮島、新竹縣博愛國中的抗熱大作戰到高雄苓雅國中的打擊惡視力，展現學生創造力。

台南西門實小的智慧漂浮島發想於氣候變遷，學生以行動小尖兵發揮創意，以為未來人找新棲地，想出漂浮島的概念，學校結合跨領域老師引導學習，認識土壤濕度、空氣品質、防颱與日照監測、太陽能發電、自動澆灌、風力感測、海水淡化，創造出智慧漂浮島。

教育部長潘文忠曾在臉書貼文說，看到有國小師生一同創作智慧漂浮島，島上透過物聯網的技術維持運作，甚至可進行太陽能發電；師生們不僅將資訊科技落實在生活運用，更考慮到環境永續。

台南大同國小以社區閒置已久的南台南車站為發想，以問題核心為主軸，帶著學生尋求知識、解決問題，運用3D列印、太陽能發電，點亮老車站。新的1年將再注入數位、綠能、物聯網、能源監控，一同保存社區文化，培養解決問題的能力，

苓雅國中教師團隊開發的「打擊惡視力」，運用科技軟體，結合多項領域課程，了解全校學生的視力變化；由視力惡化隱憂，引導學生設計智能護眼小車和製作視力保健宣傳平臺，從設計護眼小車的車殼，到撰寫護眼小車程式，引發學生探索的動機。

新竹連續3年夏季溫度破37度，為此新竹縣博愛國中設計數位深耕跨領域課程「博中綠奇蹟」，老師引導學生學習分析暖化數據、搜尋古今消暑秘方，並透過科普閱讀、綠能說書人技巧訓練，結合科技，製作涼感巾、可自動升降百葉窗等抗熱產品。

視力 新竹 太陽能發電

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