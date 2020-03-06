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影／謝氏陳留堂修復工程啟動 未來將設「客家語言巢」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市田心謝氏陳留堂創建於1932年，至今已70多年，建築樣式融合客、日、洋式的裝飾風格，極具特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗市田心謝氏陳留堂創建於1932年，至今已70多年，建築樣式融合客、日、洋式的裝飾風格，極具特色。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，預計15個月後完工，謝氏宗親提供10年時間供縣府活化運用，未來除展示客家文物及伙房建築特色，並將規畫「客家語言巢」及幸福客家學苑，打造成推廣客語、文化的重要據點。

苗栗縣文化觀光局指出，田心謝氏陳留堂創建於1932年，至今已70多年，建築樣式融合客、日、洋式的裝飾風格，見證日治中期各式工法及材料的運用發展，不論格局、規模或木雕、彩瓷等裝修都具特色，且營建精細、匠心十足，極具文化藝術價值，2009年登錄為縣定歷史建築。

文觀局表示，謝氏陳留堂是福建汀州客家謝氏族人所建立的祠堂，1935年中部大地震後曾進行部分修建，但仍保留了客家傳統民居建築規格和形式；謝氏陳留堂因局部屋頂、牆體剝落毀損，2011年客委會曾撥補經費加固保護，但祠堂重要空間如堂下、廊廳、巷路等仍亟待整體修復，縣府去年初提報修復計畫獲客委會補助，整體修復及活化經費近3800萬元。

田心謝氏陳留堂屬祭祀公業謝廷紀公公嘗管理委員會所有，87歲的管委會主委謝成登開心地表示，他接任主委後有3大心願，包括修族譜、為17世來台先祖修建陳留墓園都已實現，如今宗祠修建也動工，他非常感謝縣府、客委會等單位的支持，期盼祠堂未來能發揚、傳承客家文化。

動工典禮上午舉行，苗栗縣長徐耀昌、客家文化發展中心主任何金樑、縣議員鄭碧玉、孫素娥、湯維岳、余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁及謝氏族親代表謝成登共同焚香祝禱工程平安順利，並手持金槌敲擊木梁，宣示修復工程啟動。

文觀局長林彥甫指出，謝氏陳留堂修復完工後，縣府規畫比照紐西蘭毛利族「語言巢」概念，將設立幸福客家學苑，由婦女帶孩子說母語，將客語沉浸式教育延伸至學齡前兒童及社區，並以此為實驗據點擴散至各角落，讓客家語言巢在苗栗遍地開花。

他表示，陳留堂歷史建築將修復本體屋頂破損、北側落鵝間祝融及蟲蟻蛀蝕等損害，除保存謝氏族人祭祖的據點，修復後的空間將做為文史典籍展示區、客家禮儀教學區、課後輔導教室及社區里民活動區，除保存文化資產，也期盼活化社區環境品質。

「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，縣長徐耀昌等人共同敲金槌，宣示工程啟動。記者胡蓬生／攝影
「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，縣長徐耀昌等人共同敲金槌，宣示工程啟動。記者胡蓬生／攝影
田心謝氏陳留堂在獲得客委會補助進行整體修復工程前，7年前曾進行加固並設置鋼棚保護。報系資料照
田心謝氏陳留堂在獲得客委會補助進行整體修復工程前，7年前曾進行加固並設置鋼棚保護。報系資料照
苗栗市田心謝氏陳留堂創建於1932年，至今已70多年，建築樣式融合客、日、洋式的裝飾風格，極具特色。記者胡蓬生／攝影
苗栗市田心謝氏陳留堂創建於1932年，至今已70多年，建築樣式融合客、日、洋式的裝飾風格，極具特色。記者胡蓬生／攝影
田心謝氏陳留堂屬祭祀公業謝廷紀公公嘗所有，87歲管委會主委謝成登努力多年，開心地迎接動工典禮。記者胡蓬生／攝影
田心謝氏陳留堂屬祭祀公業謝廷紀公公嘗所有，87歲管委會主委謝成登努力多年，開心地迎接動工典禮。記者胡蓬生／攝影
「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，縣長徐耀昌等人共同上香祝禱。記者胡蓬生／攝影
「苗栗市田心謝氏陳留堂」整體修復工程今天動工，縣長徐耀昌等人共同上香祝禱。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 修復 語言

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