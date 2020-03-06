桃市女警婦女節獲贈玫瑰、面膜 八德分局加碼送巧克力
3月8日是國際婦女節，桃園市警察局感謝女性同仁辛勞兼顧警政工作與家庭生活，特別準備玫瑰花與面膜給各單位的女性同仁，八德警分局長陳錦坤還加碼準備了一組3顆的金莎巧克力，分局女警今天從分局長手中收到玫瑰花、面膜還有巧克力，個個笑顏逐開，氣氛溫馨，還有女警笑說「有吃有用又有拿」，實在足感心！
八德警分局長陳錦坤說，分局近年來女性警察同仁人數增加，女警執勤方式及工作內容已與男警差異不大，在表現上同樣亮眼毫不遜色，有不少女性同仁身為職業婦女除了上班輪值勤務以外，回到家中還要處理家務，勞心勞力辛苦，特別選婦女節慰問，除了表達對婦女同仁的敬意，也希望所有女性同仁都能感受婦女節的意義與溫馨。
陳錦坤今天親自發送巧克力、面膜與玫瑰花給局內女性同仁，也不忘笑著叮囑男性同仁們下班回家也要多多分擔家務，給予讚美及互相體恤辛勞，當太太們的好幫手。
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