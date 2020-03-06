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影／台1線、119線路口設待轉區擾民?有人批有人支持

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，有人批評擾民，也有居民認為較安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，有人批評擾民，也有居民認為較安全。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，但有讀者向本報投訴指鄉內人口稀少，畫設待轉區根本是擾民之舉，已引起鄉民反彈，但也有居民認為有待轉區比較安全。

林姓讀者向本報投訴說，西湖鄉近1個月來增設機車兩段式待轉，引發鄉民反彈擾民，他不禁質疑西湖鄉地處偏遠的小鄉鎮「有必要設置如都市般的機車兩段式待轉嗎！」。

他並質疑說「在觀光和人潮車流都沒有急驟提升甚至爆量，為何要刻意增設擾民的待轉呢？」為何不能像柯P一樣讓許多晚上下班的民眾參與「I-voting」，讓鄉民落實「開放政府全民參與」理念。

西湖鄉公所表示，去年村辦公處來文指台1線、119線路口車流大，常發生汽、機車爭道導致事故，盼相關單位會勘增設兩段式左轉號誌，鄉公所發文轉公路總局，事後公路總局或道安會報並未安排會勘，最近聽鄉民已畫設完成。

苗栗縣警局交通隊表示，西湖鄉119線路口改設兩段式左轉，並非道安會報提報的會勘改善案件，應是民眾陳情由權責單位設置的。

台1線、119線路口曾是西湖鄉「唯一」有紅綠燈號誌的路口，記者實地走訪，發現2個待轉區車格畫在119線上，附近一些居民表示，畫待轉區後不時有員警來開單取締違規左轉，他們不反對設兩段式左轉，且待轉區有助路口交通安全，但最好有警示牌並加強勸導，否則被開罰難免心生怨氣。

公路總局苗栗工務段指出，工務段在路口畫設強制待轉區都會有提醒標誌，該處的情況會派員了解。

苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，有人批評擾民，也有居民認為較安全。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉119線與台1線公路的路口，最近增設機車兩段式左轉待轉區，有人批評擾民，也有居民認為較安全。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 事故 柯P

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