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自主健康管理男看牙被婉拒 桃市建議撥防疫專線協助

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
看牙示意圖／ingimage
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桃園市1名中年男子昨晚外出看牙，傳出被診所查出為居家檢疫者，不准看診請回，引起地方熱議，市府民政局、警察局與衛生局多方查證，確認該名簡姓男子228從新加坡返台，屬「自主健康管理」對象，可外出但要戴口罩，牙科人員事後向市府衛生局表示，擔心男子看診飛濺口沫，但診所內防護裝備不足，男子非急病才請暫緩看診。

市府衛生局下午指出，由於牙科屬於特殊科別，可能有飛沫噴濺疑慮，尊重診所人員考量，由於現行規定自主健康管理者應少外出，若要外出要戴口罩，若此類對象有就醫需求，建議可撥打1922等防疫專線，交由衛生局評估，可安排通訊診療妥善協助。

該名簡姓男子昨晚到中壢一間牙醫診所看診，有同在診所陪病的市民發現，該男將健保卡交給櫃台人員時，因系統有註記，櫃檯人員稱他是居家檢疫對象，不得看診，此話一出，也讓當時在診所的人員嚇壞，質疑居家檢疫者怎可外出，還到診所來看牙？

桃園市政府今天獲悉後追查，確認昨晚確實有一名簡姓男子到該牙醫診所就醫，但該男從新加坡返台，由於新加坡非疫區，不須受居家檢疫監測，也非居家隔離對象，由於現行規定，從國外返台一律要自主健康管理，健保卡過卡時也因系統勾稽有註記。

由於自主健康管理對象並未規定不得看診，但該男沒能看牙就被要求離開，衛生局也向診所了解實際情形，衛生局人員說，據了解，簡姓男子不舒服，但並非急病，診所考量看牙需要張嘴，也會有口沫飛濺疑慮，但醫生只有護目鏡與口罩等防護裝備，評估男子並非急病，才會請對方14天自主健康管理期過後再看，或建議到大醫院求診。

桃園市衛生局指出，由於從國外返台，一律得自主健康管理14天，這類人不如居家隔離或居家檢疫者須在家不得外出14天等規定嚴格，雖然可以外出，但一定要戴口罩、定期量體溫等掌握健康情形，若有看診需求，考量對小診所而言易有疑慮，自主健康管理者也可進行通訊診療，若有需求可撥打衛生局防疫專線0800-033-355諮詢。

衛生局 健康管理 居家檢疫

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