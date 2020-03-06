快訊

劉真驚傳凌晨過世 北榮「嚴正駁斥」

普通病房爆滿！南韓大邱的病床救命危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市3月資遣通報229人 知名餐館、機場接送都傳裁員

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市勞動局統計，3月以來共受理128家事業單位資遣通報，資遣人數共229人。記者張裕珍／攝影
桃園市勞動局統計，3月以來共受理128家事業單位資遣通報，資遣人數共229人。記者張裕珍／攝影

桃園市勞動局統計，3月以來共受理128家事業單位資遣通報，資遣人數共229人，據了解，在地老牌的湘蓮餐館、萬翔餐廳、桃花園飯店與負責機場接送的城市移動科技都有裁員，勞動局觀察，若扣掉大量解僱案，資遣通報229人與往年持平，但確實產業別，明顯餐飲與服務業變多，但此類業別本就員工數不多，所以呈現數字較少。

3月份才過不到1周，桃園市勞動局陸續接獲128家公司資遣通報，各資遣1到18人不等，總人數來到229人，知名的湘蓮餐館因歇業要資遣4人、萬翔餐廳也將一口氣裁掉6人，先前消息曝光時，都讓在地人相當震驚、不捨。

據了解，包括嘟嘟房、東亞運輸倉儲、桃花園飯店、城市移動科技、大魯閣等公司在內都向桃園市勞動局通報資遣5人以上。

市府勞動局指出，去年大量解僱案動輒資遣數百到數千人不等，若扣除這些大量解僱案，以107、108年數據而言，平均資遣通報一個月約1200人，所以今年3月以來資遣通報229人屬正常持平，並未出現因為新冠肺炎疫情影響，資遣通報人數遽增狀況。

不過，勞動局觀察，確實近來資遣通報的產業別，以餐飲與服務業別來說，家數有變多，但此類業別的店家本身因員工數不多，各自資遣通報人數多為個位數。

另外，市府勞動局近來也受理無薪假通報，累計共10家、300多人，仍以製造業為主，市府指出，雇主在通報之前，要先進行勞資協議並確定無薪假名冊，再通報給勞動局，針對受影響的勞工，勞動部也推出「充電再出發訓練計畫」，將補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業單位辦理訓練課程，費用上限也提高到350萬元。

資遣 新冠肺炎

延伸閱讀

蘋果日報傳裁員？北市勞動局尚未接到通報

蘋果日報傳裁員 工會證實接獲通知

無薪假薪資補貼 勞動部將推出最高可領1.1萬元、6個月

張綱維簽了！遠航向北市勞動局申報解雇528員工

相關新聞

中壢SOGO展出0.01口徑小口瓶 藝術家現場50公尺揮豪

桃園市中壢SOGO百貨在今天至25日期間，邀請享有盛名的藝術家李仁燿老師共同舉辦「蘊菁陶采 李仁燿陶藝創作30年經典巡迴...

竹縣動物絕育車上路 助偏鄉犬貓絕育

新竹縣多數鄉鎮缺乏動物醫院，難以提供犬貓絕育服務，新竹縣家畜疾病防治所向中央爭取經費購置動物絕育車，2月底已驗收交車，成...

桃市3月資遣通報229人 知名餐館、機場接送都傳裁員

桃園市勞動局統計，3月以來共受理128家事業單位資遣通報，資遣人數共229人，據了解，在地老牌的湘蓮餐館、萬翔餐廳、桃花...

竹縣第2座公立生命禮儀園區揭牌 提升殯葬服務品質

新竹縣關西鎮生命禮儀園區今天舉行揭牌暨禮廳靈堂啟用典禮，是繼竹東生命園區後，新竹縣第2個改善公墓設施的工程。生命禮儀園區...

桃園展演場館加強防疫 日本飛行船劇團取消桃園演出

1名曾在國家音樂廳演出的澳洲籍音樂家確診新冠肺炎，讓擁有密閉式演出空間的地方政府加強應變戒備，桃園藝文設施管理中心強調，...

進入新竹縣府相關單位 未發燒者即日起需黏貼識別貼紙

為防範新冠肺炎疫情擴大，新竹縣政府表示，即日起縣府及相關單位，將嚴格實施防疫管制措施，除開放前門及後棟A、B棟大門，其餘...

影／防範非洲豬瘟 苗栗縣肉品市場率先設置生物處理機

防範非洲豬瘟疫情，苗栗縣長徐耀昌今到苗栗縣肉品市場視察，苗栗縣肉品市場總經理李乙廷說，農委會補助，全台5個縣市（苗栗、新...

竹縣稽查學童交通車 6輛有5輛不合格

為維護學童上下學安全，新竹區監理所昨天會同新竹縣政府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，至竹北地區稽查國小學童課後照顧...

桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

桃園捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，陸續展開各項施工，市府捷運工程局今天宣布，GC03標潛盾地下段工程將從明天起至年...

警察機關管轄的交通違規 10日起罰鍰繳納更彈性了

桃園市政府現行有關行人、慢車、道路障礙交通違規罰鍰（道路交通管理處罰條例第69條至84條）之繳費方式，目前可以至警察機關...

苗栗火車站東站Youbike租賃站 因應周邊工程遷移

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程正在進行中，苗栗縣YouBike租賃站－苗栗火車站東站租賃系統，將在本月7、8日暫停服...

巷內美食／黑食堂鍋物 秘製沙茶醬 引爆味蕾

新竹縣竹北市的「黑食堂」鍋物，主打沙茶石頭火鍋，老闆傅治國拍胸脯保證，爆香炒過的火鍋料搭配香氣濃郁的秘製沙茶醬，絕對能引爆味蕾，重現早期台味。

熱門新聞

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火穿著消防衣趕回祝賀

汐止大同路塞車有解 拆分隔島增左轉道

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。