桃市3月資遣通報229人 知名餐館、機場接送都傳裁員

桃園市勞動局統計，3月以來共受理128家事業單位資遣通報，資遣人數共229人，據了解，在地老牌的湘蓮餐館、萬翔餐廳、桃花園飯店與負責機場接送的城市移動科技都有裁員，勞動局觀察，若扣掉大量解僱案，資遣通報229人與往年持平，但確實產業別，明顯餐飲與服務業變多，但此類業別本就員工數不多，所以呈現數字較少。

3月份才過不到1周，桃園市勞動局陸續接獲128家公司資遣通報，各資遣1到18人不等，總人數來到229人，知名的湘蓮餐館因歇業要資遣4人、萬翔餐廳也將一口氣裁掉6人，先前消息曝光時，都讓在地人相當震驚、不捨。

據了解，包括嘟嘟房、東亞運輸倉儲、桃花園飯店、城市移動科技、大魯閣等公司在內都向桃園市勞動局通報資遣5人以上。

市府勞動局指出，去年大量解僱案動輒資遣數百到數千人不等，若扣除這些大量解僱案，以107、108年數據而言，平均資遣通報一個月約1200人，所以今年3月以來資遣通報229人屬正常持平，並未出現因為新冠肺炎疫情影響，資遣通報人數遽增狀況。

不過，勞動局觀察，確實近來資遣通報的產業別，以餐飲與服務業別來說，家數有變多，但此類業別的店家本身因員工數不多，各自資遣通報人數多為個位數。

另外，市府勞動局近來也受理無薪假通報，累計共10家、300多人，仍以製造業為主，市府指出，雇主在通報之前，要先進行勞資協議並確定無薪假名冊，再通報給勞動局，針對受影響的勞工，勞動部也推出「充電再出發訓練計畫」，將補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業單位辦理訓練課程，費用上限也提高到350萬元。