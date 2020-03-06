竹縣第2座公立生命禮儀園區揭牌 提升殯葬服務品質

新竹縣關西鎮生命禮儀園區今天舉行揭牌暨禮廳靈堂啟用典禮，是繼竹東生命園區後，新竹縣第2個改善公墓設施的工程。生命禮儀園區位於關西鎮第一公墓內，除原有土葬區、納骨堂，斥資3600餘萬元，新建服務中心、禮廳及靈堂等，便利鎮民處理後事。

關西鎮長劉德樑表示，第一公墓營運至今已近40年，建置土葬區、納骨堂，未改造前，民眾只能將大體暫放在福祿廳，並在納骨堂前搭設棚架來辦理告別式，為了改善服務設施、硬體設備，關西鎮公所將關西鎮第一示範公墓名稱變更為「新竹縣關西鎮生命禮儀園區」，並申請建造禮堂。

縣長楊文科表示，關西鎮長期以來缺乏禮儀園區，鎮民只能到竹東鎮、新竹市或是中壢辦理告別式，相當不便，新設硬體設施包含禮廳2間、靈堂8間、悲傷輔導室1間、家屬休息室2間、服務中心1處、辦公室1間、衛生設備3處、緊急供電設施、停車場等，未來可提供民眾處理親友後事使用，使殯葬服務品質更好、更完整。