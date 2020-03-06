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中壢SOGO展出0.01口徑小口瓶 藝術家現場50公尺揮豪
桃園市中壢SOGO百貨在今天至25日期間，邀請享有盛名的藝術家李仁燿老師共同舉辦「蘊菁陶采 李仁燿陶藝創作30年經典巡迴個展」，展出手拉坯中最高難度，僅有0.01口徑瓶口的小口瓶。李仁燿也於現場書法揮毫「春滿人間喜氣陽，蘊藏三十展菁華，櫻花美景逢知命，賞陶品茶道吉祥」字句，長達50公尺的長軸將刷新他個人揮毫紀錄。
由於他始終如一的投入陶藝創作，加上小口瓶的精湛手藝，並熱衷投入公益教學傳承，因此在中華民國建國一百年的當年，獲選為文化藝術類的十大傑出青年。也因這項殊榮與小口瓶的名傳遐邇，2012年被挑選為當年台灣世界網球邀請賽的冠軍塞爾維亞的名將喬科維奇（NOVAK DJOKOVIC）的冠軍獎盃。
而他的精美作品，目前在海內外都有收藏，包括台灣大學、美國伊利諾大學，大陸的北京大學及宋慶齡基金會等。李仁燿的藝術成就，後來也被推舉擔任中華民國陶藝協會理事長，在任期間推廣陶藝發展不遺餘力。
現場展出許多經典陶藝品，以最為熟知的小口瓶「肚大、細頸」為主要特色，自古被喻為聚集財富、迎福納祥的吉祥物，圓潤的瓶身，裝滿富貴、智慧和圓滿，以精湛工藝拉製出瓶口內徑最小只有 0.01 公分，僅容髮絲能通過，相當受到囑目。
李仁燿表示，手拉坏中以小口瓶製作難度最高，小口瓶以瓦斯窯柴燒製成，呈現出復古的色澤 ，廣受世界各地陶瓷愛好者喜愛，近年也挑戰以藍鵲、台灣犬等台灣景物創作，希望將台灣陶瓷文化推廣到國際。
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