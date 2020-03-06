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桃園展演場館加強防疫 日本飛行船劇團取消桃園演出
1名曾在國家音樂廳演出的澳洲籍音樂家確診新冠肺炎，讓擁有密閉式演出空間的地方政府加強應變戒備，桃園藝文設施管理中心強調，早在春節過後加強3處重要館舍的清潔防疫工作，據最新消息，日本飛行船劇團原訂3月底來台演出2020春季鉅獻「桃太郎歷險記」，今天也致電市府確定取消27、28日在中壢藝術館音樂廳的3場演出。
桃園展演中心為桃園指標性的藝文場館，正好今年上半年整修展演廳，7月才會完工開放，但現在一樓空間仍有舉行三項小型展覽，由於為開放式空間，近月已開始實施各項防疫工作，如替入館者量體溫與消毒雙手、志工戴口罩，並替館舍加強消毒頻率。
桃園市藝文設施管理中心主任王啟仲說，轄管桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館共3處館舍，每天例行上午、下午各消毒一次，針對門把、電梯等加強消毒清潔。
王啟仲說，受到疫情影響，入場觀眾已少了許多，針對各項展演活動是否如期進行，都有提前與主辦或展出單位密切溝通，並尊重對方意願，由於昨天發生澳洲音樂家確診案例，恰好中壢藝術館月底將有日本劇團要來台表演，正密切與對方接洽聯繫。
曾多次到台灣表演的日本飛行船劇團預計從3月27日起到台灣，前往多個縣市展開2020春季鉅獻「桃太郎歷險記」演出，頭3場地點就在中壢藝術館音樂廳，場次為27日晚上7點半與28日早上10點半與下午2點半，今天下午已經致電市府，確定取消。
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