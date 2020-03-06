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進入新竹縣府相關單位 未發燒者即日起需黏貼識別貼紙

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
進入縣府及相關單位一律需量體溫，未發燒者需在身上黏貼識別貼紙。 記者陳斯穎／攝影
進入縣府及相關單位一律需量體溫，未發燒者需在身上黏貼識別貼紙。 記者陳斯穎／攝影

為防範新冠肺炎疫情擴大，新竹縣政府表示，即日起縣府及相關單位，將嚴格實施防疫管制措施，除開放前門及後棟A、B棟大門，其餘1樓出入口皆關閉，進入需配合量體溫及乾洗手，未發燒者需在身上黏貼識別貼紙。

縣長楊文科表示，為防止疫情擴散，保護縣民健康，請縣府、相關單位同仁及洽公民眾共體時艱，配合防疫措施並做好自主健康管理，也提醒民眾清明節將至，為避免人潮群聚，對防疫工作產生負面影響，請分散掃墓祭祖時間。

新竹縣政府表示，縣政府以及衛生局、環保局、稅務局、文化局、警察局、消防局、家畜疾病防治所等單位，自即日起防疫期間，將嚴格實施防疫管制，管制措施包括前棟大樓僅開放前門、開放時間從上午6點至晚間6點，後棟A、B棟僅開放大門、開放時間為上午8點至晚間6點，其餘一樓出入口都關閉，非必要盡量避免從地下室進出。

進入縣府及相關單位一律量體溫，未發燒者需在身上黏貼識別貼紙，同日再次進入者，需再量一次，若來上班的公務員體溫高於攝氏37.5度，請辦理請假手續回家自主管理。

另外，也請縣府員工出入地下室員工餐廳時盡量配戴口罩，沒配戴的人打菜時就請不要交談，並最好自備環保餐具，帶回辦公處所用餐，若需於餐廳用餐區用餐，也請盡量錯開座落位置避免交談。

新竹縣政府表示，即日起縣府及相關單位，將嚴格實施防疫管制措施，進入需配合量體溫及乾洗手。 記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府表示，即日起縣府及相關單位，將嚴格實施防疫管制措施，進入需配合量體溫及乾洗手。 記者陳斯穎／攝影

發燒 疫情 新竹

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