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影／防範非洲豬瘟 苗栗縣肉品市場率先設置生物處理機
防範非洲豬瘟疫情，苗栗縣長徐耀昌今到苗栗縣肉品市場視察，苗栗縣肉品市場總經理李乙廷說，農委會補助，全台5個縣市（苗栗、新竹、彰化、南投與台東）規畫設置生物處理機，苗栗縣率先在去年底完成，生物處理機利用微生物在高溫環境下進行好氧發酵，將死廢畜禽資源化處理成為有機質肥料，下周其他縣市將到苗栗縣觀摩。
李乙廷說，因應非洲豬瘟防疫計畫，設置生物處理機2台，利用微生物在高溫環境下，好氧發酵將死廢畜禽資源化處理，歷經12小時發酵可以成為有機質肥料的原料。
李乙廷說，生物處理機的優勢，自場處理，解決縣內禽畜廢棄物去化問題，避免載運車穿梭各場，減少安全疑慮，也解決縣內死廢畜禽化製缺口減少不當與非法流向，也讓畜禽廢棄物再利用，創造附加價值。
農業處畜產科指出，苗栗縣內平均一天死廢畜禽約有2.3噸；生物處理機一台，一天可處理2.5噸，縣內有2台，若有相關疫情爆發，屆時可解決縣內死廢畜禽化製量。
農業處指出，苗栗縣原規畫興建縣內化製場，後因中央政策改變，興建縣內化製廠暫緩，縣內畜禽業者處理死廢畜禽仰賴化製集運處理，現主要送到雲林大型化製場處理，未來縣內2台生物處理機若運轉正常，將逐漸分散處理。
李乙廷說，肉品市場針對非洲豬瘟防疫措施，一開始豬隻進場時，繳交家畜健康聲明書，確認豬隻來源健康無虞才可以進場，進場車輛在消毒槽消毒。
李乙廷說，針對運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄三聯單，加強督促司機確實清洗運豬車車體內外、工作鞋、腳踏墊與裝載箱籠。並針對縣內動物含屠體運輸車輛115輛，全面加裝GPS衛星定位系統，追蹤移動軌跡，有效避免疫情擴散。另外，每天拍賣後消毒、肉品市場休市日全場消毒車噴霧消毒，與繫留場及拍賣館加強消毒。
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