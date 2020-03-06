竹縣稽查學童交通車 6輛有5輛不合格

為維護學童上下學安全，新竹區監理所昨天會同新竹縣政府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，至竹北地區稽查國小學童課後照顧服務中心接送車輛，共稽查6輛車，舉發5件違規，其中2件加裝座椅、2件持有普通駕駛執照以駕駛為職業、1件駕駛執照於吊扣期間駕車，除當場開單告發外，並由教育處要求業者限期改善，另派員擇期複查。

新竹區監理所所長黃萬益表示，竹北地區學童多，補習班及兒童課後照顧服務中心開設數量與日俱增，接送車輛大多使用8到9人座客車，但業者為增加乘載人數，常發生違規改裝座椅及超載情形，危害學童交通安全，若發生交通意外，恐造成難以挽回的遺憾。

新竹區監理所指出，幼教機構接送學童時，均須遵守「道路交通管理處罰條例」及「學生交通車管理辦法」的規定，讓學童搭乘安全、家長安心，監理所每月稽查縣內國小學童接送車至少6次。

若民眾發現學童乘坐的接送車有超載不當駕駛行為，或擅自改裝座椅情形，可向新竹區監理所（03-5892051）或新竹縣政府教育處（03-5518101轉2879、2896、2897）反映，以共同維護學童的安全。

黃萬益呼也籲業者加強自主管理，並請家長們挑選補習班及兒童課後照顧服務中心時，多加留心接送孩童車輛的狀況，同時在防疫期間，如有搭乘大眾運具、補習班課後接送車或計程車者，請務必提醒學童全程配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。