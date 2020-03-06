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桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
捷運綠線施工廠商近日拆除大興西路一、二段的中央分隔島並削減人行道。記者張裕珍／攝影
捷運綠線施工廠商近日拆除大興西路一、二段的中央分隔島並削減人行道。記者張裕珍／攝影

桃園捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，陸續展開各項施工，市府捷運工程局今天宣布，GC03標潛盾地下段工程將從明天起至年底在桃園區中正路及蘆竹區中正北路的藝文特區一帶進行連續壁施作，由於周邊道路為重要幹道，車流龐大，形同進入交通黑暗期，市府強調現場將落實交通維持布設，建議民眾可提前改道避免塞車。

市府捷工局指出，捷運綠線GC03標自去年決標起，施工廠商近月陸續在桃園區中正路及蘆竹區中正北路一帶展開中央分隔島敲除、削減部分人行道及停車格等前置作業，目前也敲定從明天起展開G10站（中正大興西路口）、G11站（中正南平路口）、G12站（中正蘆興南路口）共3個站區的連續壁施工作業，表定將一路施作至年底。

捷運工程局指出，因工程機具龐大，現場會架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，原則仍可維持南北雙向各2個車道通行，為避免因施工造成道路壅塞，建議用路人若要行經桃園區中正路或者大興西路者，最好提前改道慈文路、南平路、莊敬路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道走富國路、南青路。

捷工局長陳文德說，桃園區中正路及蘆竹區中正北路的施工路段為桃園的主要幹道之一，交通尖峰時間車流量較高，捷工局會在施工路段前150公尺以及重要路口設置施工告示牌，提醒民眾工區位置及交通轉換資訊，重要路口會有義交做交通指揮疏導。

陳文德也建議市民朋友可以多家利用市府捷運工程局官方網站以及（CMS）道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，施工期間不便之處請市民朋友共同配合體諒。

桃園捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，市府捷運工程局今天宣布，GC03標潛盾地下段工程將從明天起至年底在桃園區中正路及蘆竹區中正北路的藝文特區一帶進行連續壁施作，市府民眾可提前改道避免塞車。 圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，市府捷運工程局今天宣布，GC03標潛盾地下段工程將從明天起至年底在桃園區中正路及蘆竹區中正北路的藝文特區一帶進行連續壁施作，市府民眾可提前改道避免塞車。 圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 車道 人行道

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