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竹市大眾運輸、停車場及YouBike 全面加強消毒防疫

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市各停車場電梯加強消毒防疫。圖／市府提供
新竹市各停車場電梯加強消毒防疫。圖／市府提供

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹市政府交通處針對人流往來的3大交通運輸場所及工具全面消毒防疫，市長林智堅表示，市區客運站及新竹轉運站、80輛市區公車、公路及國道客運、17處公有停車場及全市49處YouBike站1125輛自行車每日固定消毒，希望市民在疫情期間安心搭乘使用。

林智堅說，新竹市公共運輸是市民每日通勤、通學使用交通工具，往來人流頻繁，以新竹轉運站為例，平假日約有5千至8千人次搭乘，市區公車每日約1萬6千人搭乘，都屬於人潮聚集公共空間，因此責成交通處推出交通運輸防疫3大措施，全力守護市民健康。

交通處長倪茂榮表示，針對全市17處公有停車場，第1線人員每日值勤前必須量體溫、全面戴口罩，停車場管理室、收繳費處皆備有酒精供民眾消毒，針對停車民眾接觸較頻繁的繳費機、電梯按鈕及樓梯扶手等處，每日2次以上清潔消毒。

國道、公路客運與市區公車的部分，所有司機出車前必須量體溫、戴口罩，民眾常觸摸的公車、客運下車鈴、握環、把手，每日進行1至2次消毒，並在車上、轉運站或公車站等處，張貼防疫公告，提醒民眾日常生活清潔及消毒注意事項，場站內也提供酒精或乾洗手供民眾消毒。

公共自行車YouBike除了每個站點的Kiosk服務機每日消毒，市府也與YouBike公司協調於每日調度車輛時，針對把手、坐墊、鈴鐺等全面消毒。倪茂榮說，疫情期間，希望業者與市民共同配合遵守防疫工作，守護自己與他人的健康。

新竹市Youbike把手、坐墊、鈴鐺等全面消毒，加強防疫。圖／市府提供
新竹市Youbike把手、坐墊、鈴鐺等全面消毒，加強防疫。圖／市府提供
新竹市區公車下車鈴、握環、把手加強消毒防疫。圖／市府提供
新竹市區公車下車鈴、握環、把手加強消毒防疫。圖／市府提供

公車 新竹 疫情

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