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讓草莓適應南部 台南官田國小培育「官小香」新品種

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供
台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供

台南市官田國小在食農老師許玉燦的帶領下，利用久香與香水兩個品種的草莓，計畫配種出適合南部生長的「官小香」新品種草莓。許玉燦說，新品種的草莓除有酸甜好滋味的草莓原味外，更有高抗熱性，希望藉此培育出抗熱、抗病、香氣濃郁、果實口感綿密，適合南部栽培的草莓。

官田國小在官田區農會四健會協助下，由四健會義務指導員許玉燦教導學生相關農業栽培管理的技術，許玉燦今天在校內教導學生如何進行草莓的雜交配種與果實的採摘，現場準備了久香與香水兩品種的草莓，由學生動手採集花粉，再將花粉進行授粉，透過兩品種的雜交配種，藉以培育出新品種的草莓。

許玉燦教導學生削草莓皮進行採種，接續將進行育種的工作，學生都非常期待，期望在年底培育出新品種的「官小香」草莓，讓新的草莓能在官田國小的幸福農場飄香。

許玉燦表示，台灣草莓的栽培歷史可追溯到西元1934年日治時期，主要生產地集中在大湖地區，因當地風土氣候適合草莓栽種，氣溫介於18到22度間、無雨但有充分灌溉的砂質土壤。草莓成長時不耐嚴寒、高溫及乾旱，因此在台南地區的草莓苗，多數從大湖地區採購栽種，希望指導官田國小挑戰草莓育種實驗和從草莓種子開始栽種。

校長王全興表示，透過草莓育種結合食農教育和科學教育，引導學生認識草莓種子栽種技術外，也針對台南氣候和草莓苗特性，選擇久香和香水兩個品種雜交授粉，久香的香甜味濃郁、色澤紅潤；香水的抗熱性高，期待培育出抗熱、抗病、香氣馥郁撲鼻、果實口感綿密、微酸微甜果味襲人的迷人「官小香」。

台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供
台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供
台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供
台南市官田國小學生要培育「官小香」新品種草莓。圖／校方提供

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