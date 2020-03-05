苗栗通霄四庄媽祖 進香遶境萬人飯擔取消

苗栗通霄四庄媽祖北港進香、回鑾遊庄遶境、吃飯擔是年度地方盛事，尤其「飯擔」規模日益擴大，動輒吸引逾萬人參加，因應防疫，今年活動全數取消，但仍開放四庄信徒參拜。

通霄鎮四庄媽祖民俗文化協會總務劉添喜今天指出，受到武漢肺炎疫情影響，通霄四庄媽祖今年原定28日前往雲林北港進香、29日回鑾遊庄遶境及吃飯擔活動，全數取消，是他所知有史以來頭一遭。

逾百年歷史的通霄四庄媽祖沒有建廟，多年來由通霄鎮平元里北勢庄、圳頭里圳頭庄、梅南里梅樹腳庄、平安里竹仔林庄等四庄，輪流擲筊選出值年爐主供奉，每年進香回鑾遊庄後，地方上擺出「飯擔」，慰勞隨香信眾、陣頭與工作人員。

劉添喜說，早期飯擔主要慰勞進香陣頭、工作人員，參與人數頂多1、200人；近幾年信徒、居民熱情擺出的各式佳餚越來越「澎湃」，攤位多達數百攤，展現對媽祖信仰熱忱與台灣濃厚人情味，吸引許多外地民眾參加，「吃飯擔」動輒上萬人的場面，盛大而熱鬧。

劉添喜指出，協會原本仍在觀望，想等進香日期接近再視疫情發展做打算，但「看樣子似乎沒這麼快消退」，加上民眾需事前備妥食材頻頻詢問，於是召集各庄頭開會研商，大家一致決議防疫優先。

通霄鎮四庄媽祖民俗文化協會表示，為避免人群密切接觸，今年四庄媽祖進香、遊庄遶境及吃飯擔行程皆取消，四庄信徒仍可於28、29日至平元里參拜。