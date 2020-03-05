頭份國小校舍拆除重建工程流標15次 今終於動土

苗栗縣頭份國小後棟老舊校舍拆除重建工程歷經15次流標，今天舉行動土典禮，將斥資8000多萬元興建4層樓18間教室與1間社區多元學習中心，預計明年6月完工。苗栗縣長徐耀昌說，期許新穎與美感兼具的校舍建築，讓校齡123年老校風華再現。

苗栗縣頭份國小創立於西元1897年，是在地歷史最悠久學校，在歷任校長及師長辛勤耕耘下，走過2甲子、跨越3個世紀，承載校友兒時回憶，純樸及優良校風代代傳承，為縣內最具指標性學校。

頭份國小後棟校舍使用近一甲子，梁柱、牆面出現龜裂，經耐震能力評估後被列為危樓，縣府及地方各界積極向中央爭取經費重建，106年1月獲教育部核定納入「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」補助辦理，核定總經費約8142萬元。

頭份國小校長徐禮安說，後棟新建校舍為4層樓建物，總樓地板面積2929.75平方公尺，將設置18間教室、廁所8間及1間大教室兼社區多元學習中心，預計110年6月完工，提供全校800多名師生安全及優質的學習空間，並促進校園整體的發展。

校長徐禮安感謝縣府及各界協助，後棟校舍重建工程在流標多次後終於在去年底完成發包，原有老舊教室在寒假期間拆除，順利在今天動工重建。也感謝地方熱心人士協助解決組合教室空調問題，在校舍重建期間教學品質不致受影響。

縣長徐耀昌說，縣府去年底籌資4600多萬元增設頭份國小附設幼兒園，今天該校後棟校舎重建工程動土，明年將陸續完工啟用，提供孩子們更好的受教及成長環境，期許新穎及美感兼具校舍建築，讓校齡123年老校風華再現，並促進校園永續發展。