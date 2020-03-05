頭份國小校舍拆除重建工程流標15次 今終於動土
苗栗縣頭份國小後棟老舊校舍拆除重建工程歷經15次流標，今天舉行動土典禮，將斥資8000多萬元興建4層樓18間教室與1間社區多元學習中心，預計明年6月完工。苗栗縣長徐耀昌說，期許新穎與美感兼具的校舍建築，讓校齡123年老校風華再現。
苗栗縣頭份國小創立於西元1897年，是在地歷史最悠久學校，在歷任校長及師長辛勤耕耘下，走過2甲子、跨越3個世紀，承載校友兒時回憶，純樸及優良校風代代傳承，為縣內最具指標性學校。
頭份國小後棟校舍使用近一甲子，梁柱、牆面出現龜裂，經耐震能力評估後被列為危樓，縣府及地方各界積極向中央爭取經費重建，106年1月獲教育部核定納入「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」補助辦理，核定總經費約8142萬元。
頭份國小校長徐禮安說，後棟新建校舍為4層樓建物，總樓地板面積2929.75平方公尺，將設置18間教室、廁所8間及1間大教室兼社區多元學習中心，預計110年6月完工，提供全校800多名師生安全及優質的學習空間，並促進校園整體的發展。
校長徐禮安感謝縣府及各界協助，後棟校舍重建工程在流標多次後終於在去年底完成發包，原有老舊教室在寒假期間拆除，順利在今天動工重建。也感謝地方熱心人士協助解決組合教室空調問題，在校舍重建期間教學品質不致受影響。
縣長徐耀昌說，縣府去年底籌資4600多萬元增設頭份國小附設幼兒園，今天該校後棟校舎重建工程動土，明年將陸續完工啟用，提供孩子們更好的受教及成長環境，期許新穎及美感兼具校舍建築，讓校齡123年老校風華再現，並促進校園永續發展。
負責設計監造的建築師簡報指出，新建校舍設計著重於校園既有的中軸線延伸及與原有校舍的動線串連，社區多元活動中心未來規畫結合市立圖書館，做為社區民眾共讀平台；校舍外觀則為仿磚造建築，與校園內保留老樹傳達校史悠久的百年意象，展現客家文化儉樸生活美學。
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