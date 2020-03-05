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協調停辦關懷據點 鄭文燦：研擬電話關懷、獨老送餐

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，桃園市有三百多處關懷據點，由於參與者以長者居多，民代關心是否要一律停辦？桃園市長鄭文燦說，已要求儘速擬妥電話關懷及獨居老人送餐等外展服務的相關配套措施，將政策型暫時停辦關懷據點，避免群聚感染風險。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情延燒，桃園市有三百多處關懷據點，由於參與者以長者居多，民代關心是否要一律停辦？桃園市長鄭文燦說，已要求儘速擬妥電話關懷及獨居老人送餐等外展服務的相關配套措施，將政策型暫時停辦關懷據點，避免群聚感染風險。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園市有三百多處關懷據點，由於參與者以長者居多，民代關心是否要一律停辦？桃園市長鄭文燦說，市府已先協調室內空間狹小、通風較為不良的據點協調停辦，若未來疫情擴大，並要求儘速擬妥電話關懷及獨居老人送餐等外展服務的相關配套措施，將政策型暫時停辦關懷據點至解除疫情，避免群聚感染風險。

鄭文燦今天在議會臨時會上表示，隨著疫情變化，為降低群聚感染風險，桃園部分關懷據點也已經停辦，自己已請社會局邀各承辦單位討論，假設是停辦情況，那些外展服務仍可以繼續，比如說電話慰問、關懷訪視、獨居老人的送餐等服務是不能停的。

桃園市現有300多個社區照顧關懷據點先前已進行一波盤整，已將部分室內空間狹小、通風較為不良的據點協調停辦，目前累計已達三分之一以上據點暫停提供服務。

鄭文燦說，已請市府衛生局及社會局針對未來疫情若擴大，會政策性暫時停辦，儘速擬妥電話關懷及獨居老人送餐等外展服務的相關配套措施後，研擬將關懷據點停辦至疫情結束，避免據點提供長者社區安老服務的美意，造成群聚感染風險。

「會用高標準執行防疫作為，目的希望降低風險」，鄭文燦也說，市府已停辦大型活動及相關市政建設的開工、完工典禮，因相關典禮會動員鄉親，有群聚風險，但工程仍應按照契約規定期程開工，市府團隊將在工程進度到一定階段，且疫情解除時，再安排相關視察活動，另民間團體辦理活動若有涉及市府補助，將協調延後辦理。

疫情 獨居老人 鄭文燦 新冠肺炎

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