居家檢疫者上市場買菜？桃市府：通報空窗期已縮短
新冠肺炎疫情延燒，桃園市居家檢疫人數仍有7百多人，市議員舒翠玲今天在議會臨時會表示，她接獲不少里長反映，有民眾從疫區返台需要居家檢疫，但從內政部入出境管理局將資料報到地方民政體系，最少出現3天空窗期，有民眾返台頭3天到處趴趴走，甚至上市場買菜，希望市府向中央反映此事，縮短名單傳遞時程。
身兼桃園市居家檢疫隔離服務中心主任的市府民政局副局長張世威說，在政府展開居家檢疫工作的初期確實有此狀況，但早已向中央反映，目前時間差約落在1天就可展開居家檢疫監測工作，至於議員所提個案，仍須進一步查證。
舒翠玲今天在議會時提出臨時動議，表示肺炎疫情還在延燒，但出現一個問題，就是分屬民政與衛生系統負責的居家檢疫與居家隔離工作，有時間落差，地方發現有民眾從國外回到台灣需要居家檢疫，先由內政部入出境管理局再報到地方民政局，接著再到區公所里幹事，至少出現3天空窗期。
舒說，不少民眾不清楚居家檢疫概念，「前三天都在趴趴走」，由於里長沒有收到相關居家檢疫訊息，很多時候是鄰居看到有人趴趴走，趕快打電話給里長通報有人從疫區回來竟隨意外出，甚至跑市場買菜，希望市長鄭文燦能立即跟中央反映。
舒也建議，現階段疫情嚴峻，除了要縮短名單傳遞期程，民政體系跟里長系統也要有更密切結合，才能真正強化防疫工作。
鄭文燦會後表示，議員所提應是錯誤訊息，不是所有從國外回來的人都需要居家檢疫，而是從相關疫區國家返台才需要。
張世威說，由於居家檢疫通報已改為電腦作業，通報時間已經加速，大概1天就能夠接到中央的資料，以利里幹事進行關懷監測，桃園市目前居家檢疫人數約767人，由於轄內有40名外國人是由警察局負責監測居家檢疫情形，市府今天也決定將外國人納入關懷對象， 比照民政體系列管的居家檢疫者發放全方位健康關懷包，「防疫不分國籍」，給予物資協助。
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