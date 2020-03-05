影／鄭文燦巡視桃機防疫車隊替駕駛加油打氣

桃園市長鄭文燦5日巡視桃園機場防疫車隊，替駕駛及工作人員加油打氣。他表示，防疫車隊政策是正確的，也希望工作人員多宣導，讓居家檢疫者能遵守規定，確實搭上防疫車隊的車輛平安回家。

為配合新冠肺炎防疫措施，交通部4日起推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園國際機場公司整合機場排班計程車及租賃車業者，召集620輛計程車或租賃車，全天待命運送由陸、港、澳、韓、義及伊朗等地入境，需要居家檢疫的旅客。

鄭文燦市長5日下午3時抵達桃園機場，先到第2航廈入境長廊衛福部疾管署的檢疫櫃台，了解居家檢疫者從下飛機起的檢疫流程。稍後循需居家檢疫旅客入境路線，實地了解這些旅客從機場返家搭乘交通工具的流程。

鄭文燦認為，防疫車隊的工作人員及駕駛，將搭車旅客的文件登錄相當完整，方便中央防疫單位反向追蹤。

鄭文燦表示，入境需要居家檢疫的旅客，依規定要由親友接機或搭防疫車隊車輛，但因為4日才上路，不可能每一個人都清楚知道要搭防疫車輛，針對這個部分，涉及的層面比較廣，希望加強導引分流處理。