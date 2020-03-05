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桃園農會老穀倉活化 地方發動連署盼活動空間

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，永興里長葉昆展（中）近日發起連署，希望爭取穀倉部分空間供里民活動使用，回響熱烈。圖／葉昆展提供
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，永興里長葉昆展（中）近日發起連署，希望爭取穀倉部分空間供里民活動使用，回響熱烈。圖／葉昆展提供

桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，歷史逾80年，為桃園市公告歷史建築，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，不過，當地永興里面臨人口外流老化，長年苦無長者聚會活動去處，得借用私人民宅，近日發起連署盼爭取穀倉部分空間供里民活動使用，才一周就收集逾1600份，地方團結一心，也獲市長鄭文燦正視。

市府文化局指出，先前在居民說明會進行的規畫設計簡報，只是初步規畫，尚未定案，經蒐集地方意見之後，確定會將居民希望能有聚會空間的需求納入，著手後續細節設計，也會與里長保持密切聯繫，目前表定今年8月開工，整建活化工期約1年半。

桃園區新生路旁的農會歷史建物為「桃園郡米穀統制組合倉庫」，為1936年興建，用以收購米糧儲存，3棟穀倉雖荒棄多年，但整體構造保存良好，內部木摺壁防潮、大跨距木屋架，還有上下通氣窗，開口處設計雨庇，可避免太陽直射導致倉庫內溫度過高避免米穀變質等，設計細節足見日治末期統制經濟特色，市府將斥資7千多萬元活化。

永興里長葉昆展說，里內沒有活動中心且無合適公有地，長年協調未果，都得借用透天厝使用，也因為屬私人性質，大都只能辦理一次性活動，「一個月頂多1、2次」，過去就曾想向醫院提案辦理健康促進課程，因為場址變動性大，計畫胎死腹中。

葉昆展無奈，里內居住型態多為老舊公寓，人口老化外流嚴重，長者行動不便，無法長距離移動，也難以與其他里的活動中心共用，好不容易盼到穀倉活化契機，他認為這裡距離適中，早年也是居民玩耍去處，有一定認同感，希望能有空間供地方使用。

葉昆展發起連署截至今天下午已收到1653份，8成里民簽署響應，他說，有社區大樓幾乎百分之百簽署，無論大人小孩都自發簽名支持，也有住在外縣市者趁連假返家連署支持，里內成功國小校長、教職員與鄰長都主動協助、兵分多路連署，令人感動。

市府文化局指出，原則將替3棟穀倉的屋瓦處採原貌修復，包含恢復屋面日式黑瓦、屋架檢修，穀倉結構採凍結保存，室內外牆體以清洗保存，至於室內地坪則會依據再利用性質新作，一棟作為小劇場使用，另棟連通作為劇團後台，另棟為展覽空間。

桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，戶外廣場開放民眾使用。記者張裕珍／翻攝
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，戶外廣場開放民眾使用。記者張裕珍／翻攝
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用。記者張裕珍／攝影
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，永興里長葉昆展近日發起連署，希望爭取穀倉部分空間供里民活動使用，回響熱烈。圖／葉昆展提供
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，永興里長葉昆展近日發起連署，希望爭取穀倉部分空間供里民活動使用，回響熱烈。圖／葉昆展提供
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，一棟將打造為小劇場。記者張裕珍／翻攝
桃園區農會旁有3座日治時期留存下來的3座老穀倉，市府文化局將著手活化為劇團與策展用，一棟將打造為小劇場。記者張裕珍／翻攝

文化局 老化

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