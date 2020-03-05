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桃捷防疫演練逼真 鄭文燦：機捷21站熱顯儀月底裝用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園捷運進行機捷A17站防疫演練，桃捷人員熟悉發燒疑似病列檢疫篩檢、隔離、安置及後送作業，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園捷運進行機捷A17站防疫演練，桃捷人員熟悉發燒疑似病列檢疫篩檢、隔離、安置及後送作業，演練逼真。記者曾增勳／攝影

因應疫情擴大，桃園捷運公司今天下午在機捷A17站進行防疫演練，市長鄭文燦視察了解桃捷人員處理發燒、咳嗽旅客的檢疫、隔隔離防疫作業，他表示，機捷各站人員必須熟悉旅客發燒、咳嗽疑似病例檢疫、隔離到安置各項作業，機捷21站3月底前完成熱顯像儀裝設使用，一旦中央決定旅客發燒37.5度禁搭捷運就實施。

機場捷運客的旅客，其中出入境旅客占百分之五十，為邊境管制第2道防線，因應疫情，桃園捷運在機捷A17站第3次防疫演練，這次桃捷人員針對旅客進入捷運站及列車上突發發燒、咳嗽疑似新冠肺炎病例，實際進行檢疫、隔離到安置、後送作業演練。

鄭文燦看到捷運人員從旅客入站篩檢，發現發燒，立即勸導和安置，演練列車行進間，旅客發燒、咳嗽、嘔吐，捷運人員穿戴防護衣、戴口罩進行隔離、消毒，在下一站進行安置、後送作業。他肯定捷運人員的努力，表示希望每站人員都要熟悉演練超前部署，做好防疫。

桃園市長鄭文燦（中）視察機捷A17站防疫演練，桃捷人員熟悉隔離、篩檢及安置、後送作業，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）視察機捷A17站防疫演練，桃捷人員熟悉隔離、篩檢及安置、後送作業，演練逼真。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）視察機捷A17站防疫演練，要求機站人員熟悉隔離篩檢後送作業，做好防疫超前部署。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）視察機捷A17站防疫演練，要求機站人員熟悉隔離篩檢後送作業，做好防疫超前部署。記者曾增勳／攝影

機場捷運 發燒

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