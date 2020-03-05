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桃園禁探病新竹今跟進 台中市：目前不跟進
新冠肺炎疫情增溫，繼桃園市政府決議6日起，桃園市11家急救責任醫院全面停止探病，陪病限1人後，新竹市政府今天也跟進，將在下周一9日起，新竹市5家急救責任醫院禁止探病，陪病採實名制。台中市衛生局長曾梓展今天說，台中市比照中央超前部署，台中市應變中心一級開設，目前不會跟進，尊重各醫院決定。
台中市長盧秀燕因應疫情已在上個月28日超前部署，宣布台中市疫情應變指揮中心提升至一級開設，各醫院依中央流行疫情指揮中心訂定的相關規範為準則超前部署，也就是探病限時段、每次二名訪客、陪病者一人等，並且尊重各醫院決定，各醫療院所可更嚴格規範，以以各醫療院所公告為準。
中央的醫院訪客規定為，訂定每日訪客時段，每名住院病患每次限2名訪客，病患限1名陪病者（含照顧服務員），訪客及陪病者需登記並詢問TOCC（詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等）。
台中榮總縮短探病時間，訂定訪病時段，一般病房為早上11點至12點，晚上7點到8點，加護病房也縮短探病時間側15分鐘，早上10時30分至10時45分，傍晚5時到5點15分，訪客限2人，必須攜帶健保卡查核。另外陪病者仍限1人（含看護）。
中山醫學大學附設醫院限制探病時段，從上午6時至晚間10時，但探病限1人、限時15分鐘，12歲以下也不宜進入，且必須攜帶健保卡查核，另外陪病者也仍限1人（含看護），加護病房訪客限1名。
中國醫藥大學附設醫院表示，院方沒硬性規定禁止民眾探病，但防疫期間，病房仍貼出公告「謝絕」訪客等字；限制一般病房陪病者以1人為原則，在院內必須出示陪病證，加護病房訪客限2名。
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