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無人機專章月底上路 苗縣限飛空域採負面表列

中央社 / 苗栗縣5日電

民航法無人機專章3月底將實施，苗栗縣政府今天表示，針對地方權責400呎以下空域，全縣將採負面表列方式，於月底前公告禁、限飛空域，並持續滾動檢討，確保空中秩序。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天與消防局在縣府大廳共同舉辦無人機考照經驗分享暨消防局無人機隊授徽儀式，現場以遙控無人機懸吊大型隊徽交由縣長徐耀昌，逐一授贈給8名消防局隊員，隨後也在縣府廣場模擬演練由無人機提供地形資料、運送物資等山、水域救難作業。

民航法無人機專章將於3月底實施，根據規定，禁航區、限航區及機場四周禁止無人機飛航，距地表400呎以下區域，由縣市政府公告無人機活動範圍，各縣市公告的無人機限制空域備受玩家關注。

徐耀昌表示，苗栗縣在兼顧整體公益安全及產業發展推動的前提下，以不危害相關利害關係人權益及影響地方居民生活的原則下，全縣將採負面表列方式，於3月底前公告禁、限飛空域，並採滾動式檢討，擬訂與無人機飛行相關注意事項，供無人機飛手遵循。

勞青處長彭德俊指出，縣府106年起積極推動無人機相關政策，輔導培訓專業飛手及考照，縣府團隊目前已有14人取得操作證，其中9人為專業操作證，盼透過經驗分享，將無人機廣泛應用於防災、巡檢、觀光、環保、農業等面向，提升政府行政及執法效能。

消防局長徐新淵表示，山、水域救援難度較高，且取得資訊不易，有了無人機的協助，搜救人員可取得更正確的資訊與軌跡，讓搜救任務事半功倍，此外，藉由無人機第三視角輔助對火場、特殊災害地形作出精確研判，也有助保障第一線執勤人員的安全。

苗栗縣 徐耀昌 機場

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無人機飛行場域 苗縣採負面表列

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無人機飛行場域 苗栗縣長徐耀昌：苗栗空域採負面表列

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