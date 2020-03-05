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竹縣竹東鎮長張順朋今宣誓就職「當選是責任的開始」

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」。記者張雅婷／攝影

新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」，感謝鄉親支持讓她能順利當選鎮長，為了地方長遠發展，不能停下腳步，必須讓鎮務順利推動，她會積極的和代表會及各里及社區鄉親多接觸，以了解地方上的想法及所需，解決鄉親們的問題，規劃鎮務前進的方向。

張順朋於私立親民專科學校畢業，經歷新竹縣議會議員助理、新竹縣青溪婦女協會第4屆理事長、新竹縣婦女社團領導人第19屆召集人、竹東鎮青溪婦女會第4屆理事長，去年底任職新竹縣竹東鎮長的丈夫羅吉祥，因違反選罷法交付賄賂罪，被新竹地院判刑3年10月，褫奪公權4年，依法停職，從判決日起，停止職務，張順朋成為代理鎮長。

今年2月22日，竹東鎮長補選2月22日投票已於傍晚順利開票結束，由張順朋順利當選，這次參與選舉投票人數約7萬6千人，投票率為32.74，張順朋以接近8963票的得票數獲得當選。

張順朋表示，未來會繼續和公所團隊用行動力、魄力和效率執行，全面配合縣長楊文科施政規劃，並積極與立委林思銘及各級民代合作，向中央爭取各項建設，期許竹東鎮繼續往前走，打造宜居、宜遊、幸福、祥和的城市。

新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」。記者張雅婷／攝影
新竹縣竹東鎮長張順朋今天正式宣誓就職，張順朋表示，「當選就是責任的開始」。記者張雅婷／攝影
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