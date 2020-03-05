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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

桃園發燒男子工作中猝死 新冠肺炎採檢陰性

中央社 / 桃園5日電

桃園市一名男子上個月在工作中昏倒送醫後不治，由於男子生前發燒數日，桃園地檢署為求慎重，採取先檢驗、後相驗的方式，檢驗結果為陰性，檢方表示，後續將依法完成相驗程序。

桃園地方檢察署今天表示，檢察官為求謹慎，在接獲通報後立即啟動法務部制訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情法醫相驗採驗通報及處理流程」，由法醫採集男子咽喉檢體，送請法務部法醫研究所協助送驗，在檢驗結果出爐為陰性後，將依照一般流程完成相驗程序。

地檢署表示，防疫期間將落實執行「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情法醫相驗採樣通報及處理流程」，以避免防疫破口產生，同時與衛生主管機關合作完成通報及採樣程序，共同防止武漢肺炎疫情蔓延。

桃園市政府衛生局長王文彥也在防疫會議中提到，已針對這名男子進行第二次採檢，男子的家人採檢也是陰性反應，應該是其他原因致死，請民眾無需驚慌。

肺炎 疫情 衛生局

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