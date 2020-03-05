台南老社區改造有成 追劇年輕人多於老居民
台南市環保局推動社區環境教育全國第一，今年有7處社區獲補助，其中中西區銀同社區老房子多，許多都經整修，改造成民宿，也常有節目來此拍片，老社區成了年輕人追劇的社區，遊客比老居民還多。
銀同社區位於台南最早開發的舊城區，區內老房子、巷弄多，有多間兩樓高的土角厝被列為歷史建築。社區發展協會理事長周智祥說，老社區就是老人多、貓多，但銀同社區則把老居民帶動起來，化為力量；到處有老人家以資源回收物製作的飾品，老房子外壁作畫，閒置空間化為小花園，且固定每個月社區大清掃兩次，一點也不像老社區。
也因為社區巷弄多、老房子多，近幾年來部分老房子整修，成為民宿、商店、餐飲、陶藝店，吸引戲劇節目來此拍片；最紅的是開山路3巷的小伴樓，因戲劇節目「想見你」曾在此拍片，隨著將重播又熱鬧起來。
外地人陳宥潔因在台南求學，喜歡上這裡的慢活與悠閒，畢業後和友人陳啟儒在3巷租下老房子，經營小穎川，賣健康餐盒。她說，小巷子人來人往太吸引人了，也愛上這裡。
周智祥說，位在開山路3巷有4間列為歷史建築的土角厝，其中兩間有出租使用，另兩間閒置，去年間因屋頂漏水加上有爬藤，造成屋頂塌陷，事後文化局已在上方搭棚防漏水，並準備整修。社區每到假日遊客多，漫遊在巷弄，是忙碌生活中另種悠然的享受。會好好利用環保署補助的經費，加入更多輛點，讓社區更美、更有活力。
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