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延長口罩壽命 高中美術老師授3分鐘DIY口罩套
桃園市私立至善高中因應防疫，對有些人會使用「口罩套」延長口罩壽命，美術課程指導老師李曉青為各科規畫主題課程「口罩套製作DIY」，除了讓學生更了解疫情，也能從中學習和養成正確的防疫觀念。
校方表示，新冠肺炎口罩需求量大，政府管制口罩生產、銷售，成人口罩今天起從原本每周只能買2個增加至3 個，但口罩仍有供不應求的情形，有些人因此使用口罩套。
李曉青老師結合美術與家政課程，教導學生親手縫製口罩套。布製口罩套，環保又實用，學生可以學到手縫的針法之外，也能一解口罩不足的燃眉問題。
農產行銷科三年級郭郁翎表示，現在外面口罩也不好買， 家人都在上班，沒有時間排隊買口罩，利用這次的課程可以多幫家人做口罩套，來延長口罩的使用壽命。
農產行銷科三年級童景義表示，以前沒有上過縫紉課，透過這次的口罩套課程發現蠻好玩的，可以學習到跟人家不一樣的課程，也可以做給家人用。
李曉青歸納3步驟DIY做口罩套：先簡單用一層布，圈成左右開口，接著中間套入一般外科口罩，這種口罩套使用上最方便耳掛，如果技考熟練，3分鐘至3分半可以製作一個口罩套。
不過先前有醫師提醒如果外科醫療用口罩再一層口罩套，雖然有延長口罩使用的效果，但是因為有密合度的問題，醫護、檢疫等第一線防疫人員，有觸及患者呼吸口沫、體液的危險，不要使用口罩套。
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