防疫優先 桃園新屋葉家萬人祭祖活動取消

隨著武漢肺炎疫情延燒，桃園市擁有200多年歷史，每年都有近萬人回鄉參與的「葉五美公清明祭祖」活動，今年配合政府防疫，取消大規模祭祖，改以各房代表出席，一切活動從簡。

葉春日公派下協進會理事長葉倫在今天表示，考量大規模掃墓恐有群聚感染疑慮，日前各宗親代表開會後決定，今年由各房派出代表，在清明節當天敬拜祭祀，出席者除需量測體溫，也要求配戴口罩，並噴灑酒精消毒，以避免感染。

葉倫在指出，葉姓宗親來台始祖葉春日於清朝雍正年間自中國渡海來台，葉春日並生下五子，分別命名為大榮、大華、大富、大貴與大春，因5名先人名字是人間五大美事，也是來台第一代5人打下家族穩固根基，因此後代子孫便稱為「葉五美公」。

桃園市政府民政局表示，日前桃園市長鄭文燦已經指示，為防範疫情取消聯合法會，清明期間有許多台商返台祭祖，恐增加武漢肺炎傳染機率，因此呼籲民眾分流提前掃墓祭祖，同時配戴口罩並避免近距離接觸，保持洗手的習慣，讓感染風險降到最低。