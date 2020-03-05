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做第一線醫護後盾 心理師設「安心照護網」

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛福部5家精神專科醫院，包括桃療、八里、草療、嘉療和玉里，臨床心理科通力合作，籌設「醫護人員安心照護網」，提供全國各醫療院所人員相關心理健康與諮詢服務。圖／桃園療養院提供
衛福部5家精神專科醫院，包括桃療、八里、草療、嘉療和玉里，臨床心理科通力合作，籌設「醫護人員安心照護網」，提供全國各醫療院所人員相關心理健康與諮詢服務。圖／桃園療養院提供

新冠肺炎疫情延燒，加上爆出北部醫院有院內群聚感染的狀況，使得民眾人心惶惶，為平息醫護人員的不安，衛福部5間精神專科醫院臨床心理師共同籌設「醫護人員安心照護網」，提供全國北中南東各區醫療院所人員相關心理健康與諮詢服務。

隨著確診人數的增加，國內面對武漢肺炎防疫的挑戰愈來愈嚴峻，第一線醫療人員的壓力與負荷也日益沉重，為維護醫療人員身心健康，確保醫療服務量能，衛福部5家精神專科醫院，包括桃療、八里、草療、嘉療和玉里臨床心理科通力合作，籌設「醫護人員安心照護網」，提供全國北中南東各區醫療院所人員相關心理健康與諮詢服務。

衛福部桃園療養院院長邱献章表示，醫院防疫工作的第一要務是「保全醫護人員」，他說，由於這是一場面對不知還會持續多久的戰役，唯有身、心、靈都獲得適當的照顧，才能堅持到最後。

衛福部桃園療養院臨床心理科主任劉瑞楨指出，因應新冠肺炎疫情延燒，以防未來若有醫療院所需開始接觸負壓隔離病房的患者時，心理會出現極大壓力和不安，因此5間精神專科醫院首次合作，未雨綢繆醫療院所的需求而設置。劉表示，除了民眾的心理健康問題需要重視外，醫護人員站在第一線處理病患，情緒壓力更需要被留意。

劉說，「醫護人員安心照護網」是衛福部5家精神專科醫院臨床心理科的心理師們，以其專業規畫出能促進醫療人員心理健康相關方案，包括心理諮詢或是過度安心焦慮的狀況，目的是為了齊心支持為台灣防疫的醫護人員。

醫護人員 衛福部 新冠肺炎

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