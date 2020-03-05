「元健天籟列車」到桃園 免費檢查聽力、贈500台助聽器

為幫助聽力障礙者，元健大和直販公司的「元健天籟列車」停靠桃園，即日起至109年9月30日，將為設籍桃園市，年滿18歲的桃園市民進行免費專業聽力檢查，若測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取多功能助聽器1台，總計限量500台，希望幫助聽障朋友配戴後改善聽力，重返有聲世界。

桃園市衛生局表示，目前桃園市人口數已達225萬954人，經衛生福利部統計，桃園市身心障礙者人數8萬3585人，其中聽障者共有9729人，每年約有1195人申請助聽器補助。這次相當感謝天籟列車停靠桃園，不但提供桃園市民免費聽力檢查還捐贈助聽器，無疑是造福桃園市民。

元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢表示，許多聽力受損的民眾容易忽視定期檢查聽力，失去提早治療的機會，希望能透過「元健天籟列車」活動，喚起民眾對聽力的重視進而改善生活品質，吳志賢更呼籲民眾，需重視聽力定期做檢測，早期發現才能早期治療。

即日起至9月30日，凡設籍桃園市，年滿18歲的民眾，測得聽力損失達60至90分貝者，可免費領取多功能助聽器1台，限量500台，有需求的民眾可至元健大和直販公司桃園經國店辦理(桃園市桃園區經國路369號4樓)，洽詢專線為03-3161712。