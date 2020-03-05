影／田寮排水分洪第1期動工 苗栗市區「盲腸」將消除

苗栗市田寮排水系統分洪治理第一期工程上午動土，總工程經費2億3700多萬元，預計民國111年8月完工；田寮圳流經苗栗市人口密集區域，兼具灌溉、排水等功能，但沿途水質汙染造成惡臭，豪大雨又有淹水之虞，居民怨言四起，被視為市區的「盲腸」，10餘年來中央及縣府規畫數項方案改善，投入超過10億元。

縣府水利處長楊明鐃指出，田寮圳以東區域因地勢關係，平均高程低於田寮排水洪水位，每逢大雨田寮排水水位高漲，雨水常無法順利排放至大排，甚至有倒灌、溢淹之虞，縣府為提升苗栗市整體防洪功能，爭取水利署辦理田寮排水治理分洪工程。

田寮排水整治時，除了從上游分洪至後龍溪，也利用沿線僑育北街、新庄街、維祥街、四維街共4條巷道設置截流溝，將原先要向西排放到大排的雨水收集系統，變更為向東排放至分洪箱涵，並搭配營建署編列4億3800萬元辦理的「聯大路周圍地區排水改善」工程，興建排水專管1755公尺，另外環保署也補助1億800萬元辦理田寮圳水質現地處理設施，藉以改善水質，藉此完全消除田寮排水以東區的水患威脅，減少淹水面積約2.79平方公里、保護人口共13里3萬2800多人。

他指出，苗栗市田寮排水系統分洪治理第一期工程，從復興路2段與僑育北街路口起，往北再沿玉維路左轉至後龍溪，全長施作1614公尺的地下箱涵，沿線4條截流溝共1167公尺，施工期間將實施道路封閉，造成不便請市民見諒，也請民眾行經施工區域周邊道路時，配合相關導引及交通措施通行。