南崁兒童藝術村邀「崁崁兒談」駐村 3月每周日免費公演

為向孩子推廣不同類型的藝術表演，桃園市文化局南崁兒童藝術村邀請台北曲藝團駐村演出，在3月份每周日下午免費辦理「崁崁兒談」公演，內容包括相聲、說書及快板。每場限量90席，滿座為止，歡迎家長帶著孩子一同前來觀賞。

這次「崁崁兒談」公演，由台北曲藝團團長身兼製作人葉怡均帶領新生代團員段彥希、洪子晏、吳思偉、吳胤頡駐村公演。葉表示，傳統說唱藝術表演有別於其他劇場藝術，沒有複雜的舞台、燈光、音效等技術，純靠演員在台上提供觀眾娛樂與想像，因此非常需要舞台，讓演員能一次次演出磨練。

葉指出，台灣鮮少有場地可以供說唱藝術表演長期扎根與展演，這次收到南崁兒童藝術村館長黃信彰的邀請駐村，便一口答應、安排長期培育的90後演員駐演，讓演員能從與現場觀眾的即時互動中磨練進而成熟，藉此機會磨練基本功，更能與現場親子一同分享傳統說唱深厚的文化底蘊。

葉表示，3月份裡準備了3個節目，包括說書、相聲段目《吹牛》展示各種吹牛不眨眼的膨風嘴臉、《一頭大一頭小》帶觀眾周遊數來寶的世界。另外，葉也將親自示範評書表演藝術，帶領現場大小朋友一起進入古典文學世界。不僅如此，台北曲藝團還將在4月後每月更換節目，包括《武墜子》、《雙簧》、《口吐蓮花》，或莎士比亞筆下的《羅密歐與茱麗葉》等。