竹縣動物絕育車上路 助偏鄉犬貓絕育

新竹縣多數鄉鎮缺乏動物醫院，難以提供犬貓絕育服務，新竹縣家畜疾病防治所向中央爭取經費購置動物絕育車，2月底已驗收交車，成為非六都第一個擁有動物絕育車的縣市，未來將深入鄉鎮加強犬貓絕育工作，減少流浪犬貓數量，維護環境衛生及居住安全。

縣長楊文科表示，此次購置的動物絕育車，可於車內執行絕育手術，內部配備手術台、電刀、消毒器材、晶片植入及空調等設備，可到縣內缺乏動物醫院的鄉鎮，如新埔、芎林、橫山、北埔、峨眉、尖石及五峰等，提供絕育服務。

絕育車將配合縣內三合一(絕育、寵物登記及狂犬病預防注射)方案，提供民眾免費絕育毛小孩、植入晶片登記及狂犬病預防注射，同時，家畜所也將規劃進行流浪犬貓的TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置）工作，加強流浪犬貓絕育工作。

新竹縣家畜疾病防治所表示，目前全縣推估寵物犬約有2萬7000多隻，其中只有1萬60隻有辦理絕育，絕育率偏低，而去年該所流浪動物收容中心共收留500隻流浪動物，其中300隻是狗，200隻是貓，縣內的流浪貓應該也不少，因此一起推動絕育。

除了絕育車，新竹縣家畜疾病防治所也與縣內8家動物醫院合作，自即日起至11月30日辦理犬貓絕育補助活動，只要是涉籍在新竹縣、年滿20歲的飼主，就帶毛小孩到動物醫院執行絕育手術，並申請補助，母犬(貓)每隻補助1000元、公犬(貓)每隻補助500元。

農業處也提醒民眾記得幫毛小孩絕育，否則依動物保護法第27條將可處5至25萬元的罰鍰，而絕育後的毛小孩除了符合法令規範外，更重要的是，可預防老年時常見的生殖系統疾病。

配合提供犬、貓絕育補助的動物醫院全縣有8家，分別是竹北市的升元、大千、樂寶、品澤動物醫院；竹東鎮的傑昇動物醫院；新豐鄉的元沅、明新動物醫院；以及關西鎮的東沅動物醫院。