新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫期間為避免醫院內群聚感染，新竹市政府今宣布，將提前拉高探病、就醫的管制措施，依「傳染病防治法」第37條，3月9日下周一起，轄內五間急救責任醫院實施竹市醫院禁止探病，陪病採實名制措施，醫院也要確實掌握旅遊史、接觸史。市長林智堅呼籲，防疫期間希望民眾能減低進出醫院頻率，減少感染風險，保障自身與家人的健康。

林智堅說，醫院是防疫工作的堅強堡壘，醫護人員位處醫療第一線，更是整體防疫工作的重心，下週一起將拉高探病就醫的管制措施，希望透過嚴格控管進出醫院的人員身分，將感染風險將至最低，保障病人安全就醫環境。

新竹市衛生局指出，地方政府得依「傳染病防治法」第37條第1項第2款，管制醫院出入及人數，管制內容包含停止探病與陪病限一人，採實名制。

衛生局解釋，停止探病部分，除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視、通訊聯繫。

陪病限一人，採實名制部分，每名住院病人陪病者以一名為限，採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊，包含旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）、是否群聚（cluster）。另外，請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院的必要，需配合院方分流機制。

衛生局表示，今天已與台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處、南門綜合醫院共5間急救責任醫院達成共識，實施禁止探病措施，各醫院及衛生局將會在網站及醫院公告，請民眾防疫期間配合。