新竹縣動物絕育車上路 推動犬貓絕育工作
新竹縣偏鄉缺乏動物醫院，難以提供犬貓絕育服務，新竹縣長楊文科今天表示，家畜疾病防治所購置動物絕育車，將深入鄉鎮加強犬貓絕育工作，減少流浪犬貓數量，維護居住安全。
楊文科表示，為解決縣內多數鄉鎮缺乏動物醫院，無法提供民眾的犬貓絕育服務，家畜疾病防治所向中央爭取經費，購置動物絕育車，並在2月底驗收交車，今天正式上路，也成為桃園市及高雄市外，非六都第一個擁有動物絕育車的縣市。
楊文科說，這輛動物絕育車可在車內執行絕育手術，內部配備手術台、電刀、消毒器材、晶片植入及空調等設備，將可到縣內缺乏動物醫院的鄉鎮，如新埔、芎林、橫山、北埔、峨眉、尖石及五峰等，提供絕育服務，維護縣民環境衛生及居住安全。
他指出，絕育車將配合縣內三合一（絕育、寵物登記及狂犬病預防注射）方案，提供民眾免費絕育毛小孩、植入晶片登記及狂犬病預防注射，同時，家畜所也計畫進行流浪犬貓的TNVR工作（誘捕、絕育、注射疫苗、回置），加強流浪犬貓絕育工作，減少流浪犬貓數量。
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