桃市議會定期會下周照常開 議員提：戴口罩開會

桃園市議會明天將展開為期2個多月的定期會，今天中午臨時會臨時動議，議員黃婉如提問「究竟議會是否為密閉空間？開會是否該戴口罩？」議員蔡永芳認為，自主健康管理很重要，「不需過度恐慌，也不要製造恐慌」；議長邱奕勝表示，定期會仍照期程開設，不會延後，自覺不舒服者戴口罩即可，桃市議會遵照中央指示，不會有標新立異作法。

市長鄭文燦說，針對大型室內活動或戶外活動規範，中央流行疫情指揮中心已有建議規定，包括要有一定社會距離，若有群聚感染風險要加強防疫，如戴口罩等，至於議會開議期間屬於室內場所，如果是身體不舒服或自覺要自主健康管理戴口罩的，我們都尊重，議會要做任何決議建議可以參考中央規定辦理。

黃婉如今天戴口罩提出臨時動議，詢問議事堂是否為密閉空間？到底定期大會要不要戴口罩？議長邱奕勝當場請衛生局長王文彥說明，王說，議會當然算密閉空間，只要人不舒服一定要戴口罩，但他認為，局處首長間確實距離坐的較近，應該可以擴大距離。

市議員李家興說，他認同黃婉如議員的說法，但現在是排隊買不到口罩的問題，「去排隊跟民眾搶口罩，會被笑死」，至於身處密閉空間，他認為要做到自主健康管理。

市議員蔡永芳認為，疫情並沒那麼嚴重，若真的嚴重，以後中午吃飯時間，大家就站在門口吃便當就好，整個市府也不用辦公、學校也不用上課，應是做好自主健康管理，「不要過度恐慌，也不要製造恐慌」，才能穩定軍心，大家一起做好自主健康管理，遵照中央指示。

王文彥說，若待在室內空間，有生病或不舒服者要戴口罩，彼此也要尊重戴口罩的人，並維持一定社會距離，至於吃午餐時，最好不要講話交談。