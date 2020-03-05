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受疫情影響繳稅困難 竹縣稅務局提延期或分期繳納
新冠肺炎疫情延燒，為了方便民眾繳稅，新竹縣政府稅捐稽徵局表示，若經主管機關實施強制隔離、居家隔離、居家檢疫，導致無法在規定期限內申報、繳納稅款者，可向稅捐局提出分期或延期繳納。
稅務局表示，目前線上申辦稅捐業務與線上繳稅都很便利，申辦案件可透過該局網站或地方稅網路申報平台辦理，各項稅務證明文件也可透過電子稅務文件入口網申請，歡迎多加利用，民眾如有任何疑問，可撥打該局免費服務電話0800-366969或撥03-5518141，牌照稅轉分機311至314，房屋稅轉分機710至714、720至724，地價稅轉分機411至414或421至423， 將有專人為您服務。
延期或分期規定為應納稅額未達20萬元者，可延期繳納1至2個月或是分期繳納2至3期；應納稅額20萬元以上未達100萬元者，可延期繳納1至3個月或是分期繳納2至6期。
應納稅額100萬元以上未達500萬元者，可延期繳納1至6個月或是分期繳納2至12期；應納稅額500萬元以上未達1000萬元者，可延期繳納1至12個月或是分期繳納2至24期；應納稅額1000萬元以上者，可延期繳納1至12個月或是分期繳納2至36期。
稅捐局也提醒，延期繳納為延長繳納期限、一次繳清應納稅捐；分期繳納則是每期以1個月計算，分次繳納應納稅捐，無論申請延期或是分期，應填具申請書，說明無法繳清稅捐的理由並檢附相關證明文件。
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