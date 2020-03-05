無人機飛行場域 苗栗縣長徐耀昌：苗栗空域採負面表列

民航法無人機專章將在3月31日公告實施，繼台南宣布無人機飛行區域採負面表列，苗栗縣長徐耀昌今宣布，苗栗縣採負面表列，開放400呎以下的空域，且滾動式檢討，擬定相關無人機飛行注意事項，確保空中秩序。

苗栗縣政府從106年底推動無人機政策，更成立跨局處推動小組，去年9月在苗栗縣後龍溪成立全台首座遙控無人機術科測驗場地，也是全台第一座標準的示範場地。

苗栗縣長徐耀昌今宣布，苗栗縣的空域將在兼顧整體社會公益安全及產業發展推動前提下，以不危害相關利害關係人的權益及影響地方居民生活的原則下，全縣採負面表列方式，開放400呎以下空域，採滾動式檢討，擬定無人機飛行注意事項，確保空中秩序。

苗栗縣政府勞青處指出，無人機飛行場域公告分兩種，正面表列許可飛行場域、負面表列禁止飛行場域，苗栗縣採取「負面表列」，縣內代為中央公告禁止飛行場域，包括，高速公路、鐵路周邊，警政機關等，會採滾動式檢討。

苗栗縣政府勞青處指出，去年9月全台第一座無人機術科測驗場地落腳在苗栗，民航局推動預先評鑑制度，配合各機關需求，在無人機法規上路前先取得專業操作證，縣府團隊15人參與受訓，14人通過考試，9人取得專業操作證。