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世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

衝人氣 民代經營直播平台有大咖帶入門成效果然不一樣

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
網紅高均均傳授黃敬平直播要訣讓黃覺得很受用。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
網紅高均均傳授黃敬平直播要訣讓黃覺得很受用。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

line@對高用量戶收費，讓不少民意代表轉向更用心經營其他網路平台，而且帶出佳績，和網友互動更頻繁，高知名度高瀏覽量還帶來不薄的收入。

「真的很有意思，板手、敲昏、洗臉...，一堆以前在其他平台沒聽過、用過的術語」，桃園市議員黃敬平加入YouTuber，一年內達到訂閱者滿1000人、直播4000小時的門檻，他就化身直播主，雖然目前訂閱者不到5000人，比起議會同事「村長」、網紅高均均、「韓國人」20萬、10多萬的訂閱者，他算是初學者，但是當初就是這些前輩助他一臂之力，pass粉絲訂閱他的平台，才有這樣的成績。

日前和幾位桃園市議員小聚，市議員陳美梅推薦大家用俄羅斯兩兄弟設計的「Telegram」，黃敬平前一陣也聽過，很好奇這個連蔡英文總統都加入的新平台，號稱有可能取代LINE來勢洶洶，究竟有什麼魅力，表示一定要申請帳號好好研究、經營。

黃敬平說，要掌握選民、社會脈動、年輕人的思維就要營造多元的意見交流平台，這是不爭的事實，臉書、LINE@、IG、推特等都是很好的平台，他3年前就加入YouTuber但是沒有掌握到竅門，直到去年總統大選幫韓國瑜，還有桃園和部分縣市國民黨籍立委候選人助選，認識高均均、「韓國人」還有竄紅的「村長」桃園市議員詹江村等PRO級的經營者，他們不藏私教他如何經營YouTuber，還向他們的粉絲推薦，訂閱者很快超過4000人，而且人數一直在增加中。

黃敬平說，仔細了解這些「媒角(閩南語，「訣竅」的意思)」以後，他覺得很有意思，也明白一些術語像「板手」就類似管理人，「敲昏」就是把惡意的批評者或「機器人」踢出，尤其是機器人，有些像惡意程式頻頻洗版攪局。

還有直播的時候有人留話「洗臉」，他心想明明出門、直播前才注意過自己的儀容，為什麼要他「洗臉」，後來前輩告訴他才知道，原來是直播時有人提醒他畫面霧霧鏡頭髒了，趕快擦乾淨。

黃敬平2月底幾次直播都收到很好的效果，有一次和高均均、「村長」拜訪議長邱奕勝，直播流覽量超過1萬次觀看，他不諱言因為LINE@對他這種高用量的用戶開始收費，一個月要繳好幾千元，讓他下定決心往後要更用心經營YouTuber。

黃敬平和高人氣直播主高均均、「村長」詹江村直播拜訪桃園市議會有上萬瀏覽量。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
黃敬平和高人氣直播主高均均、「村長」詹江村直播拜訪桃園市議會有上萬瀏覽量。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
黃敬平接受電台訪問談新冠肺炎防疫，也用直播和支持者搏感情。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
黃敬平接受電台訪問談新冠肺炎防疫，也用直播和支持者搏感情。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

直播主 韓國瑜 YouTuber

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