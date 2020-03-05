最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

昨天晚上開獎的今彩539，頭獎共2注中獎，其中一注800萬元頭獎落在新竹縣竹北市的「轉運商行」，解姓老闆娘説，平日光顧的客人都是附近住戶，請左鄰右舍買過彩券的朋友要記得對奬喔！

這是「轉運商行」」彩券行開店6年多來第一次開出頭奬。老闆娘表示，其他人中獎前都有前兆，預知夢、眼皮跳等，她則「什麼都沒有」，只是平常自己也都會在店裡買彩券，偏偏昨天就剛好沒買，相當可惜。

老闆娘說，店裡附近幾乎都是住宅區，彩券行平常9點就關門了，昨天晚上關店後就接到公司打電話通知，可惜當時做紅布條的店家早已關門，只好今天早上去訂做，早上也已經先放過鞭炮慶祝。

「沒趕上過年末班車」老闆娘婉惜的說，若是在過年期間開出頭獎會更好，只希望開出頭獎能促買氣，而她偶爾也會去拜財神廟或到附近的保安宮拜拜，祈求開出頭獎、生意興隆。

店裡的櫃台原本有擺著一隻竹山紫南宮的金雞，聽說請回廟裡運氣會比較好，所以老闆娘每年都會將金雞請回，過一陣子再請回店裡，沒想到這次還沒請回，店裡就開出頭獎了。