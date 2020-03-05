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最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行
昨天晚上開獎的今彩539，頭獎共2注中獎，其中一注800萬元頭獎落在新竹縣竹北市的「轉運商行」，解姓老闆娘説，平日光顧的客人都是附近住戶，請左鄰右舍買過彩券的朋友要記得對奬喔！
這是「轉運商行」」彩券行開店6年多來第一次開出頭奬。老闆娘表示，其他人中獎前都有前兆，預知夢、眼皮跳等，她則「什麼都沒有」，只是平常自己也都會在店裡買彩券，偏偏昨天就剛好沒買，相當可惜。
老闆娘說，店裡附近幾乎都是住宅區，彩券行平常9點就關門了，昨天晚上關店後就接到公司打電話通知，可惜當時做紅布條的店家早已關門，只好今天早上去訂做，早上也已經先放過鞭炮慶祝。
「沒趕上過年末班車」老闆娘婉惜的說，若是在過年期間開出頭獎會更好，只希望開出頭獎能促買氣，而她偶爾也會去拜財神廟或到附近的保安宮拜拜，祈求開出頭獎、生意興隆。
店裡的櫃台原本有擺著一隻竹山紫南宮的金雞，聽說請回廟裡運氣會比較好，所以老闆娘每年都會將金雞請回，過一陣子再請回店裡，沒想到這次還沒請回，店裡就開出頭獎了。
老闆娘說，彩券行第一次開出金額這麼高的頭獎，過去刮刮樂有中過頭獎3次，最高獎金200萬元，不過中獎人都很低調，甚至有一對夫妻，丈夫中獎連太太都不曉得，一直到要報稅時才得知中獎。
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