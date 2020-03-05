永貞宮遶境停辦 頭份四月八盛會將延後推「庄神弄藝」

新冠肺炎疫情影響國內許多重大活動舉辦，苗栗縣頭份市信仰中心之一的合港田寮永貞宮，經請示媽祖決定取消今年往北港等地迎請媽祖到頭份遶境的活動，市公所每年連結永貞宮媽遶境舉辦的客庄十二大節慶「頭份四月八靚燈好客節」，市公所也決定延後，視疫情發展尋覓適當時機推出「庄神弄藝」活動。

永貞宮倡建於清咸豐三年 （1853年），信眾遍布頭份、三灣、南庄、峨眉、北埔、造橋、竹南、苗栗等竹苗地區居民；全台信仰媽祖的客家庄，以頭份市人口最多，永貞宮去年還創先例為媽祖神尊換上客家聖袍，凸顯媽祖信仰不分閩客，也象徵族群融合。

永貞宮主委張淑芬指出，今年因疫情未歇，廟方29日向媽祖婆擲筊請示獲准，今年往北港進香及頭份遶境都取消，這是建廟一百六十多年首次停辦，庚子年爐主將延任到明年，相關經費也將保留到明年擴大辦理。

她表示，今年媽祖聖誕對外活動，包括農曆三月十日南下北港迎請媽祖、四月八、九遶境及福宴都停辦，但祝壽及農曆三月廿至廿二日的3天祈福法會仍會如期進行，屆時請玄門總會法師領軍到永貞宮辦理，為國家、地方祈求平安。

頭份市公所配合媽祖誕辰推出多年的「頭份四月八」系列活動是頭份地方盛事，一向被列為客庄十二大節慶，今年再度入選並獲客委會補助，這項活動連結永貞宮媽祖聖誕及遶境，因永貞宮決定取消遶境，市公所也向客委會徵詢，相關補助及活動將疫情發展延後。

頭份市長羅雪珠指出，頭份四月八是地方重大盛會，市公所因應疫情決定延後相關活動，在疫情消退後再推出「庄神弄藝」系列活動，屆時可搭配收冬戲或其他適合節慶時推出，此方案也獲得客委會支持。