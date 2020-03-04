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桃機第三跑道環評初審 桃市府列席「助環評過關」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
行政院環保署今天召開桃園國際機場第三跑道環評第3次專案小組初審，桃園市政府團隊也率團參與並進行簡報。記者吳姿賢／攝影
行政院環保署今天召開桃園國際機場第三跑道環評第3次專案小組初審，桃園市政府團隊也率團參與並進行簡報。記者吳姿賢／攝影

行政院環保署今天召開桃園國際機場第三跑道環評第3次專案小組初審，經審查後確定通過，由於該案徵收範圍高達6190戶、1萬6367人，衝擊層面廣大，桃園市長鄭文燦為表示對重視該案，也望協助桃機公司提出的環評可以通過，今天指示副市長游建華率相關局處首長參加會議，會中強調會努力監督開發單位，使環境衝擊降到最低。

桃園機場第三跑道開發單位雖為桃園機場公司，桃園市政府今天也在會議中簡報指出，施工期間會每月查核空品，營運期間也會確保航空用油含硫量減少等環評承諾；增加一個跑道必然增加噪音，除了桃機原有監測，桃園市府環保局也會補助學校、圖書館、醫院隔音設施，每年規畫5億元噪音補償經費，至於拆遷補償也會從優考量。

桃園市府原本也提出疏洪道設置改善工程，會中有環評委員認為，開發單位不是桃園市政府而是桃機，桃機要自己說明疏洪道設置，不該替桃機過度說明，引發質疑。

對此，市長鄭文燦今晚表示，桃園國際機場興建第三跑道，對於提升機場營運能量，與第三航廈一樣是關鍵的建設，第三跑道環評定案，航空城區段徵收才能審定，為表達市府對於該案的重視，請副市長率隊到場，協助桃機公司所提出的環評可以通過。

游建華在會中表示，桃機第三跑道開發案是國家大事，市府也很關心，對環境的衝擊當然有所影響，但市府會努力監督開發單位，完成各項對策，水務局長劉振宇也說明，開發單位提出埔心溪疏洪道專案報告時，將提出規畫方案，水務局會進行審查。

市府環保局長呂理德說，開發單位所提環境影響評估報告書，雖然環評主管機關為行政院環保署，但環保局仍會針對空氣品質、航空噪音及地下水質之環評委員關心事情提出說明進行簡報，務必請開發單位未來在開發階段，將環境影響降到最低。

桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書，4日於行政院環保署召開的第3次專案小組初審會議今天下午舉行，全案歷經2個半小時審查，環評委員最後以裁定建議本案修正後通過，送環評大會確認。

環評 桃園機場 桃機 鄭文燦

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